Під Волновахою приліт у район будівництва колії окупантів між Маріуполем та Донецьком

Окупанти у вересня почали облаштовувати залізничний міст біля с. Гранітне через річку Кальміус

Залізничне сполучення з Волоновахи йде на захід через Розівку-Мелітополь до Криму та на північ в бік Донецька

Під Волновахою стався приліт в район будівництва розпіареного окупантами залізничного сполучення, яке мало б з'єднати між собою захоплені Маріуполь, Волноваху та Донецьк. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Селище Гранітне. Черговий удар в район базування інженерних підрозділів окупантів, який остаточно розбив надію на залізничний міст. Точніш, його залишки разом з щонайменше п'ять одиницями інженерної техніки», – розповів він.

За словами Андрющенка, «це не просто крапка», а «жирний хрест на потенціалі залізниці з Росії мінімум на 2024 рік».

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«Дякуємо всім причетним, в першу чергу в окупації», – додав він.

У вересні 2023 року стало відомо, що окупанти будують пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони вже почали облаштовувати залізничний міст біля с. Гранітне через річку Кальміус.



