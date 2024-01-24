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Під Волновахою приліт у район будівництва колії окупантів між Маріуполем та Донецьком

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під Волновахою приліт у район будівництва колії окупантів між Маріуполем та Донецьком
Окупанти у вересня почали облаштовувати залізничний міст біля с. Гранітне через річку Кальміус
фото: Петро Андрющенко/Телеграм

Залізничне сполучення з Волоновахи йде на захід через Розівку-Мелітополь до Криму та на північ в бік Донецька

Під Волновахою стався приліт в район будівництва розпіареного окупантами залізничного сполучення, яке мало б з'єднати між собою захоплені Маріуполь, Волноваху та Донецьк. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Селище Гранітне. Черговий удар в район базування інженерних підрозділів окупантів, який остаточно розбив надію на залізничний міст. Точніш, його залишки разом з щонайменше п'ять одиницями інженерної техніки», – розповів він.

Під Волновахою приліт у район будівництва колії окупантів між Маріуполем та Донецьком фото 1

За словами Андрющенка, «це не просто крапка», а «жирний хрест на потенціалі залізниці з Росії мінімум на 2024 рік».

«Дякуємо всім причетним, в першу чергу в окупації», – додав він.

У вересні 2023 року стало відомо, що окупанти будують пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони вже почали облаштовувати залізничний міст біля с. Гранітне через річку Кальміус.
 
 

Теги: Донеччина залізниця

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