Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія намагається приховати занепад, влаштовуючи ядерні спектаклі та провокації – The Hill

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія намагається приховати занепад, влаштовуючи ядерні спектаклі та провокації – The Hill
фото з відкритих джерел

Держави у занепаді часто обирають шлях агресії, намагаючись змінити хід історії, для Росії таким кроком стала масштабна війна проти України 

Росія роками намагається переконати світ і саму себе у статусі «великої держави». Втім, за фасадом самітів, гучних заяв і воєнних авантюр стоїть держава, що стрімко занепадає. Про це пишуть професор міжнародних відносин коледжу Макалестер Ендрю Летем та науковий співробітник цього ж закладу Ліам Атас у колонці для The Hill, передає «Главком».

Зазначається, що колишня наддержава, яка за часів холодної війни була одним із двох світових центрів сили, сьогодні втрачає позиції. За їхніми словами, держави у занепаді часто обирають шлях агресії, намагаючись останнім кидком змінити хід історії. Для Росії таким кроком стала масштабна війна проти України.

Автори проводять історичну паралель із Німеччиною часів Першої світової війни. Тоді Берлін, відчуваючи загрозу з боку Росії та Франції, пішов на війну не з упевненості, а з відчаю. Подібно до цього, Кремль сьогодні бачить себе оточеним та ізольованим від Європи, тож використовує війну як засіб повернути «значущість».

Аналітики наголошують: економічний «сплеск», який супроводжував початок війни, вже згасає. Зростає інфляція, скорочуються споживчі ринки, невоєнні галузі переживають труднощі. Ситуацію поглиблює демографічна криза – висока смертність, масова еміграція та низька народжуваність призводять до зменшення робочої сили та перевантаження соціальних систем.

На фронті російська армія зазнала виснажливих втрат у живій силі, техніці й репутації. Довоєнний образ «сильної армії» виявився міфом. Водночас Кремль намагається компенсувати слабкість активністю за межами України – у Африці, на Близькому Сході та в кіберпросторі. Однак експерти підкреслюють: це не стратегія зростаючої сили, а «театр занепадаючої держави».

Участь у БРІКС і демонстративні ядерні заяви також є елементами цієї вистави. «Держави, що слабшають, рідко йдуть із арени гідно. Вони створюють кризи, які затягують усю систему», – наголошують автори.

На їхню думку, головне завдання світової спільноти – не лише стримати агресію Росії, а й управляти її занепадом, мінімізуючи глобальні ризики від нестабільності, яку вона ще здатна створювати.

Як відомо, гібридна війна, яку Росія розгорнула проти Європи, включає порушення повітряного простору дронами та літаками, кібератаки й диверсії. Водночас ці дії парадоксальним чином і допомагають Кремлю, і створюють для нього небезпечні ризики. 

Зазначається, що поширення відчуття хаосу та вразливості в європейських країнах посилює позиції як тих, хто закликає до поступок Путіну, так і тих, хто виступає за жорсткішу відповідь на його дії.

До слова, всупереч гучним заявам російської пропаганди, яка малює картину неминучої перемоги Кремля, Україна наразі виграє війну. Експерти наводять неспростовні докази, що підтверджують нездатність Росії досягти своїх ключових цілей, включаючи крах на морі та в повітрі, а також фактичне зупинення просування на суші. Це вже визнав навіть президент США Дональд Трамп, який публічно заявив, що «Україна, за підтримки Європейського Союзу, здатна боротися і перемогти». 

Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабний наступ, світ очікував, що Київ впаде за кілька днів. Тоді західні партнери пропонували евакуювати президента Володимира Зеленського, на що він, як повідомляється, відповів: «Мені потрібні боєприпаси, а не таксі».

Українські війська, які поступалися в озброєнні, шокували світ, відбивши наступ на Київ. 

Теги: росія війна демографічна криза криза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саміт ШОС прийняв підсумкову декларацію без згадки про Україну
Історичний результат саміту ШОС у Китаї. Ні слова про Україну
2 вересня, 14:49
Російський диктатор зустрівся з головою КНР
Саміт в Китаї: Путін зустрівся з Сі, Пєсков зробив першу заяву
31 серпня, 14:29
Янукович вперше за тривалий час зʼявився в публічному просторі
Аналітики ISW пояснили, навіщо Кремль поширив звернення Януковича
2 вересня, 07:15
Володимир Зеленський поспілкувався з представниками американського підприємства, зруйнованого внаслідок російського ракетного удару
Зеленський відвідав завод у Мукачеві, по якому Росія вдарила ракетами
5 вересня, 22:22
США пригрозили Індії митами через закупівлю російської нафти
Побачимо, скільки ви протримаєтесь: міністр фінансів США про мита проти Індії
6 вересня, 02:56
Олена Івановська наголосила, що мова – це колиска нашої національної душі і наш щит
Переговори з Путіним. Нова мовна омбудсменка визначила «червону лінію»
17 вересня, 11:39
Російський винищувач дуже низько пролетів над німецьким фрегатом
Російський винищувач здійснив провокацію у Балтійському морі
24 вересня, 23:24
Постраждалих серед населення немає
Атака на Вінниччину: пошкоджено об'єкти інфраструктури, рух потягів відновлено
25 вересня, 14:14
Винищувачі Королівських повітряних сил Великої Британії «Тайфун»
Британські «Тайфуни» здійснили перше патрулювання повітряного простору Польщі
21 вересня, 18:58

Політика

Росія не повернула членство у Раді Міжнародної організації цивільної авіації
Росія не повернула членство у Раді Міжнародної організації цивільної авіації
Росія намагається приховати занепад, влаштовуючи ядерні спектаклі та провокації – The Hill
Росія намагається приховати занепад, влаштовуючи ядерні спектаклі та провокації – The Hill
CNN пояснив, як гібридна війна проти Європи може нашкодити Путіну
CNN пояснив, як гібридна війна проти Європи може нашкодити Путіну
Швеція та Фінляндія створили ударну бригаду на кордоні з Росією
Швеція та Фінляндія створили ударну бригаду на кордоні з Росією
У Молдові ширяться фейки про відправку молдовських військ для війни з РФ
У Молдові ширяться фейки про відправку молдовських військ для війни з РФ
Reuters припустив, навіщо глава Пентагону терміново скликав сотні військових на зустріч
Reuters припустив, навіщо глава Пентагону терміново скликав сотні військових на зустріч

Новини

В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua