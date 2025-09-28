Росія намагається приховати занепад, влаштовуючи ядерні спектаклі та провокації – The Hill

Держави у занепаді часто обирають шлях агресії, намагаючись змінити хід історії, для Росії таким кроком стала масштабна війна проти України

Росія роками намагається переконати світ і саму себе у статусі «великої держави». Втім, за фасадом самітів, гучних заяв і воєнних авантюр стоїть держава, що стрімко занепадає. Про це пишуть професор міжнародних відносин коледжу Макалестер Ендрю Летем та науковий співробітник цього ж закладу Ліам Атас у колонці для The Hill, передає «Главком».

Зазначається, що колишня наддержава, яка за часів холодної війни була одним із двох світових центрів сили, сьогодні втрачає позиції. За їхніми словами, держави у занепаді часто обирають шлях агресії, намагаючись останнім кидком змінити хід історії. Для Росії таким кроком стала масштабна війна проти України.

Автори проводять історичну паралель із Німеччиною часів Першої світової війни. Тоді Берлін, відчуваючи загрозу з боку Росії та Франції, пішов на війну не з упевненості, а з відчаю. Подібно до цього, Кремль сьогодні бачить себе оточеним та ізольованим від Європи, тож використовує війну як засіб повернути «значущість».

Аналітики наголошують: економічний «сплеск», який супроводжував початок війни, вже згасає. Зростає інфляція, скорочуються споживчі ринки, невоєнні галузі переживають труднощі. Ситуацію поглиблює демографічна криза – висока смертність, масова еміграція та низька народжуваність призводять до зменшення робочої сили та перевантаження соціальних систем.

На фронті російська армія зазнала виснажливих втрат у живій силі, техніці й репутації. Довоєнний образ «сильної армії» виявився міфом. Водночас Кремль намагається компенсувати слабкість активністю за межами України – у Африці, на Близькому Сході та в кіберпросторі. Однак експерти підкреслюють: це не стратегія зростаючої сили, а «театр занепадаючої держави».

Участь у БРІКС і демонстративні ядерні заяви також є елементами цієї вистави. «Держави, що слабшають, рідко йдуть із арени гідно. Вони створюють кризи, які затягують усю систему», – наголошують автори.

На їхню думку, головне завдання світової спільноти – не лише стримати агресію Росії, а й управляти її занепадом, мінімізуючи глобальні ризики від нестабільності, яку вона ще здатна створювати.

Як відомо, гібридна війна, яку Росія розгорнула проти Європи, включає порушення повітряного простору дронами та літаками, кібератаки й диверсії. Водночас ці дії парадоксальним чином і допомагають Кремлю, і створюють для нього небезпечні ризики.

Зазначається, що поширення відчуття хаосу та вразливості в європейських країнах посилює позиції як тих, хто закликає до поступок Путіну, так і тих, хто виступає за жорсткішу відповідь на його дії.

До слова, всупереч гучним заявам російської пропаганди, яка малює картину неминучої перемоги Кремля, Україна наразі виграє війну. Експерти наводять неспростовні докази, що підтверджують нездатність Росії досягти своїх ключових цілей, включаючи крах на морі та в повітрі, а також фактичне зупинення просування на суші. Це вже визнав навіть президент США Дональд Трамп, який публічно заявив, що «Україна, за підтримки Європейського Союзу, здатна боротися і перемогти».

Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабний наступ, світ очікував, що Київ впаде за кілька днів. Тоді західні партнери пропонували евакуювати президента Володимира Зеленського, на що він, як повідомляється, відповів: «Мені потрібні боєприпаси, а не таксі».

Українські війська, які поступалися в озброєнні, шокували світ, відбивши наступ на Київ.