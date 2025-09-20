Головна Країна Події в Україні
Наслідки атаки на Чернігівщину: одна жінка загинула, шестеро людей поранені

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Наслідки атаки на Чернігівщину: одна жінка загинула, шестеро людей поранені
На місцях обстрілів працюють слідчо-оперативні групи, які документують воєнні злочини РФ
колаж: glavcom.ua

Постраждалих госпіталізовано, їм надається медична допомога

У ніч на 20 вересня російські війська атакували Чернігівщину безпілотниками, що призвело до жертв та поранень серед цивільного населення. За даними Національної поліції України, внаслідок обстрілів загинула одна жінка, ще шестеро людей отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Національну поліцію України.

Поблизу одного з сіл у Чернігівському районі постраждали шестеро людей: водій цивільного автомобіля з двома пасажирами та водій і двоє медиків «швидкої», які прибули на місце події для надання допомоги. Усіх поранених госпіталізували.

Наслідки атаки на Чернігівщину: одна жінка загинула, шестеро людей поранені фото 1
фото: Нацполіція
Наслідки атаки на Чернігівщину: одна жінка загинула, шестеро людей поранені фото 2
фото: Нацполіція
Наслідки атаки на Чернігівщину: одна жінка загинула, шестеро людей поранені фото 3
фото: Нацполіція

У Борзнянській громаді Ніжинського району внаслідок атаки загинула 62-річна місцева мешканка, а на території її домогосподарства виникла пожежа.

На місцях обстрілів працюють слідчо-оперативні групи, які документують воєнні злочини РФ.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на Дніпропетровську область у Дніпрі зросла кількість постраждалих – до 26 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами Лисака, 14 людей перебувають у лікарні, решта отримуватимуть допомогу вдома. У тяжкому стані 55-річний чоловік з опіками 70% тіла, за його життя борються медики.

Теги: Чернігівщина ракетна атака війна

