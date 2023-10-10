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РФ та Білорусь готують провокацію, щоб звинуватити Україну – Центр нацспротиву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ та Білорусь готують провокацію, щоб звинуватити Україну – Центр нацспротиву
Наразі як об’єкт для теракту розглядається нафтобаза «Брестоблнефтепродукт»
фото з відкритих джерел

Сили оборони України діють виключно на території України

Спецслужби Росії та Білорусі мають намір скинути вибухівку з дрона на білоруську нафтобазу, щоб надалі звинуватити в цьому Україну. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що між російською ФСБ та білоруським КДБ досягнуто домовленостей провести операцію «під чужим прапором» проти одного з об’єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони.

Наразі як об’єкт для теракту розглядається нафтобаза «Брестоблнефтепродукт» неподалік населеного пункту Прилуки Брестської області, який знаходиться у 2 км від білорусько-польського кордону.

За даними Центру, там планується здійснити скид з безпілотника. За інформацією від білоруського підпілля, аеророзвідку ймовірних об’єктів вели найманці ПВК «Вагнера» в серпні цього року.

РФ та Білорусь готують провокацію, щоб звинуватити Україну – Центр нацспротиву фото 1

«Сили оборони України діють виключно на території України. Водночас така провокація необхідна росіянам, щоб зменшити рівень підтримки нашої країни. Це вже не перше повідомлення про те, що росіяни можуть готувати теракти для подальшого звинувачення України», – додали в Центрі.

Нагадаємо, триває 594-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень.

 

Теги: Україна війна росія Білорусь

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