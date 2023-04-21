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РФ ударила дронами по Полтавщині: є руйнування

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ ударила дронами по Полтавщині: є руйнування
Сталося влучання дрона в об'єкт цивільної інфраструктури
фото ілюстративне

На місці влучання дрона виникла пожежа

У ніч на 21 квітня російські окупанти ударили дронами по Полтавському району. Про це повідомляє голова Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін.

«Сьогодні ворог ударив БпЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури. Рятувальники працюють над приборканням пожежі», – написав він у Telegram.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 21 квітня тривога в Києві та низці областей тривала три години. Це була вже друга повітряна тривога в зазначених регіонах за цю ніч. Перша оголошувалася через зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал». Небезпека тривала приблизно 20 хвилин.

У Київській області під час другої повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони.

Теги: безпілотник окупанти війна Полтавщина росія

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