Росія масовано атакувала Дніпропетровщину: поранено вісьмох людей

Унаслідок атаки частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки

Камʼянське опинилося під масованим ударом ворожих безпілотників

Ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

За словами чиновника, у місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

Росіяни вдарили БпЛА по Кам'янському фото: Telegram/Владислав Гайваненко

Крім того, ворог вдарив безпілотниками й по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Зайнялася будівля комунального підприємства. По Нікопольщині російська армія продовжувала цілити FPV-дронами та артилерією. «Била по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач», – повідомив глава ОВА.

Нагадаємо, увечері 5 листопада Дніпропетровщина опинилась під масованим ударом ворожих безпілотників. Росію здійснила атаку на Кам'янське.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину фото: Telegram/Владислав Гайваненко

До слова, увечері 5 листопада російські окупаційні війська здійснили два удари по території Запорізького району, внаслідок яких постраждала жінка. Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки в Малокатеринівці, один з яких був зруйнований, але без загоряння. Окрім цього, внаслідок удару по іншій адресі сталося займання житлового будинку, а також пошкодження господарчої споруди.