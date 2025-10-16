Головна Країна Події в Україні
Атака РФ на газову інфраструктуру: постраждали працівники «Нафтогазу»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Атака РФ на газову інфраструктуру: постраждали працівники «Нафтогазу»
Уночі РФ вдарила по Україні
фото: Нафтогаз

Є руйнування одразу в кількох областях, частина критичних об’єктів тимчасово зупинена

Уночі Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

«Цієї ночі ворог знову здійснив масштабну комбіновану атаку на об’єкти Групи Нафтогаз. Десятки ракет (у тому числі балістичних) та сотні дронів-«шахедів» вдарили по цивільних об’єктах, які забезпечують українців газом і теплом», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, постраждали четверо працівників компанії. Є руйнування одразу в кількох областях, частина критичних об’єктів тимчасово зупинена.

«Такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які компанія змушена частково компенсувати за рахунок імпорту», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня російська терористична армія знову атакувала енергетичну інфраструктуру «ДТЕК Нафтогаз» дронами і ракетами. Внаслідок чого робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

Як повідомлялося, у ніч проти 16 жовтня росіяни випустили по Україні понад 300 БпЛА та 37 ракет. Під удар потрапила енергетика, цивільна інфраструктура. 

Теги: війна газ Нафтогаз України

Атака РФ на газову інфраструктуру: постраждали працівники «Нафтогазу»
Атака РФ на газову інфраструктуру: постраждали працівники «Нафтогазу»
На Полтавщині зупинено роботу об'єктів газовидобутку через атаку РФ
На Полтавщині зупинено роботу об'єктів газовидобутку через атаку РФ
Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року
Окупанти атакували підприємство в Чернігові
Окупанти атакували підприємство в Чернігові
Українські захисники відкинули окупантів на фронті
Українські захисники відкинули окупантів на фронті
Втрати ворога станом на 16 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

