Атака РФ на газову інфраструктуру: постраждали працівники «Нафтогазу»

Є руйнування одразу в кількох областях, частина критичних об’єктів тимчасово зупинена

Уночі Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

«Цієї ночі ворог знову здійснив масштабну комбіновану атаку на об’єкти Групи Нафтогаз. Десятки ракет (у тому числі балістичних) та сотні дронів-«шахедів» вдарили по цивільних об’єктах, які забезпечують українців газом і теплом», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, постраждали четверо працівників компанії. Є руйнування одразу в кількох областях, частина критичних об’єктів тимчасово зупинена.

«Такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які компанія змушена частково компенсувати за рахунок імпорту», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня російська терористична армія знову атакувала енергетичну інфраструктуру «ДТЕК Нафтогаз» дронами і ракетами. Внаслідок чого робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

Як повідомлялося, у ніч проти 16 жовтня росіяни випустили по Україні понад 300 БпЛА та 37 ракет. Під удар потрапила енергетика, цивільна інфраструктура.