Електромобілі в Україні під час війни: як вони впливають на енергосистему

Річні витрати електромобілів дорівнюють сумі спожитої електроенергії всією Україною впродовж 1,5 зимового дня

В Україні налічується майже 200 тис. зареєстрованих електроавтомобілів, які споживають значну кількість електроенергії під час заряджання. Через постійні російські обстріли української енергосистеми постає питання про раціональне використання електроенергії та чи мають загрозу для цього чималий парк електромобілів в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Delo.ua».

За даними Інституту дослідження авторинку, станом на жовтень 2025 року в Україні зареєстровано 193,5 тис. електричних транспортних засобів. Аналітики зазначають, що 98 % з них – це легкові електромобілі. Відомо, що цей відсоток електромобілів споживають близько 0,6 % від загального споживання електроенергії. Ця статистика свідчить про відсутність загрози для енергосистеми України та не є критичною.

Фахівці також розповіли про середнє споживання електроенергії електромобілем. Улітку електромобілі споживають 16,8 кВт/год на 100 км, а взимку 21,8 кВт/год. Водночас для звичайного акумуляторного електромобіля в Україні середній пробіг становить 12 800 км на рік. Маючи вищезазначені дані, аналітики визначили середньодобове та середньомісячне споживання.

Середньодобове споживання:

літній період – 1 141 МВт/год,

зимовий період – 1 480 МВт/год

Середньомісячне споживання:

літній період – 34,7 ГВт/год,

зимовий період – 45,0 ГВт/год

Для того, щоб електромобілі мали змогу їздити, на рік вони витрачають 468 ГВт/год. Проте ці показники не враховують додаткові витрати, які експерти оцінили у 12 %. Тому реальний попит українського парку електромобілів на електроенергію становить близько 524 ГВт/год на рік.

Ця цифра дорівнює сумі спожитої електроенергії всією Україною впродовж 1,5 зимового дня, або 1,5-2 днів влітку. Дослідники також дізналися, чи вистачить Україні запасів електроенергії під час війни зі споживанням її електромобілями. Вони проаналізували статистику виробництва та споживання електроенергії за 2020-2023 рік.

За результатами порівняння, споживання всіма електромобілями електроенергії за 1 рік (524 ГВт/год) складає 0,63 % від спожитої у 2023 році. Загальна цифра використання електромобілями електроенергії від побутового споживання країни близько становить близько 1,75 %. Навіть у випадку розширення парку електромобілів, наприклад +50 тисяч авто щороку, їхня потреба в електроенергії складатиме 1,35 ГВт/год на рік, що відповідає 1,3 відсотка від виробництва 2023 року.