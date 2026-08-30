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РФ вдарила по підприємству, де виробляють Pepsi та чай Lipton

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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РФ вдарила по підприємству, де виробляють Pepsi та чай Lipton
Компанія представлена брендами «Сандора», «Садочок», Pepsi, 7UP, Mirinda та Lipton Ice Tea
фото з відкритих джерел

Росія атакувала виробничий комплекс PepsiCo на Миколаївщині

Росія 29 серпня атакувала виробничий комплекс PepsiCo у Миколаївській області, де випускають газовані напої Pepsi та холодний чай Lipton Ice Tea. Як інформує «Главком», про це повідомила пресслужба компанії. За її даними, серед співробітників постраждалих немає.

PepsiCo працює в Україні через мережу підприємств у Миколаївській області, де виробляють соки, снеки, газовані напої та холодний чай. Компанія представлена брендами «Сандора», «Садочок», Pepsi, 7UP, Mirinda та Lipton Ice Tea.

Як пише Forbes, це не перший випадок, коли об’єкти PepsiCo в Україні зазнають пошкоджень через російські атаки.

2022 року через близькість до фронту компанія релокувала частину виробництва з Миколаївщини до Вишневого поблизу Києва. У вересні 2023 року внаслідок ракетного удару там сталася пожежа, яка знищила склад молочної продукції та виробничі приміщення. Після цього Pepsi компанії довелося певний час імпортувати з-за кордону.

Основною операційною компанією PepsiCo в Україні є ТОВ «Сандора». 2025 року її виторг становив близько 13,3 млрд грн – на 8,7% більше, ніж роком раніше. Чистий прибуток сягнув 845 млн грн.

На кінець 2025 року активи компанії становили 8,53 млрд грн, а штат – 2399 працівників.

Нагадаємо, удар РФ по селу Мила зупинив виробництво відомої бутильованої води. 

Також унаслідок російської атаки в неділю, 30 серпня, було пошкоджено склад французької торговельної мережі Auchan у Борисполі Київської області.

 

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Теги: пожежа Миколаїв Forbes

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