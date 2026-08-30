Удар РФ по селу Мила зупинив виробництво відомої бутильованої води

Наслідки російської атаки на підприємство «Чиста вода» у селі Мила на Київщині

Компанія «Чиста вода» повідомила про значні втрати

Компанія «Чиста вода», виробництво якої розташоване у селі Мила Бучанського району Київської області, тимчасово припинила виробництво та доставку питної води після російської атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт компанії.

На офіційних ресурсах компанії з'явилося повідомлення про значні втрати внаслідок удару. Коли підприємство зможе відновити роботу, наразі невідомо.

«Шановні клієнти, вимушені повідомити, що внаслідок ворожої атаки наша компанія зазнала значних втрат. У зв’язку з цим виробництво та доставку води тимчасово призупинено. Дякуємо за розуміння!» – йдеться у повідомленні.

Про наслідки атаки також розповіла користувачка Facebook Оксана Довга, яка у своєму профілі вказує, що працює в компанії «Чиста вода». Водночас у відкритому доступі немає інформації, яка б дозволила підтвердити її посаду в компанії.

За словами Довгої, російський удар фактично знищив результати 28 років роботи «Чистої води», зокрема виробництво, яке вона назвала найбільшим і найсучаснішим заводом бутильованої води. Усі працівники компанії вціліли.

фото: Оксана Довга у Facebook

Нагадаємо, увечері 28 серпня російські війська атакували село Мила Бучанського району Київщини. Внаслідок влучання сталася масштабна детонація боєприпасів, яка тривала протягом ночі. Вибухами було пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти.

За останніми даними, кількість загиблих зросла до 38 людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти. Найбільше постраждав розташований поблизу епіцентру пансіонат для літніх людей «Добрий дім». Усі люди, які перебували в будівлі на момент трагедії, загинули.

Після атаки на місці цілодобово працюють рятувальники та піротехніки: через значне забруднення території вибухонебезпечними предметами їх пошук і знешкодження тривають.

Міністерство оборони після трагедії заявило, що зберігання боєприпасів поблизу житлової забудови є неприпустимим. Президент Володимир Зеленський також наголосив, що відповідальні за рішення, які призвели до таких наслідків, мають понести відповідальність.