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На Херсонщині дрон влучив у монастир: загинув священник

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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На Херсонщині дрон влучив у монастир: загинув священник
Стан здоров'я постраждалих і остаточна кількість жертв уточнюються
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Прокудін: серед поранених – четверо священників віком від 31 до 53 років

Учора близько 15:00 російський FPV-дрон атакував монастир у селі Червоний Маяк Новорайської громади на Херсонщині. Внаслідок удару загинув 71-річний священнослужитель обителі, ще четверо клириків дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Що сталося в Червоному Маяку

Село Червоний Маяк входить до складу Новорайської територіальної громади Бериславського району – одного з прифронтових районів Херсонщини, який регулярно потерпає від російських ударів. За словами очільника ОВА, ворожий безпілотник ударив просто по території монастиря.

«Через удар ворожого FPV-дрона загинув 71-річний священнослужитель. Мої щирі співчуття рідним та близьким», – написав Прокудін.

За попередніми даними, у момент атаки в монастирі перебували й інші священники, четверо з них отримали поранення. Йдеться про чоловіків віком від 31 до 53 років.

«Також поранено ще чотирьох священників», – зазначив очільник ОВА, уточнивши, що попередньо в них діагностували мінно-вибухові травми.

Атаки на духовенство і цивільних на Херсонщині

Стан здоров'я постраждалих і остаточна кількість жертв уточнюються. Місцева влада та медики продовжують надавати допомогу пораненим.

Удар по монастирю – черговий випадок, коли російські війська атакують цивільні об'єкти на підконтрольній Україні частині Херсонщини, яка перебуває під постійним вогневим контролем протилежного берега Дніпра. Регіон потерпає не лише від артилерійських обстрілів, а й від масованих атак FPV-дронів, якими окупанти цілеспрямовано б'ють по мирних мешканцях – це явище отримало назву «сафарі на людей».

Нагадаємо, раніше внаслідок російського удару по Херсонщині загинула співробітниця обласної військової адміністрації. Також цього літа набув розголосу випадок, коли чоловік дивом вижив після прицільної атаки FPV-дрона на ринку в Херсоні – безпілотник понад хвилину переслідував продавця овочів.

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Теги: окупанти місцева влада Херсонщина Херсон чоловік безпілотник влада священник поранення

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