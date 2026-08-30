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Удар по Auchan під Києвом: що відомо про наслідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Удар по Auchan під Києвом: що відомо про наслідки
Склад французької торговельної мережі Auchan постраждав через російську атаку
фото з відкритих джерел

Компанія підтвердила влучання у склад у Борисполі

Унаслідок російської атаки в неділю, 30 серпня, було пошкоджено склад французької торговельної мережі Auchan у Борисполі Київської області. Як інформує «Главком», про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомили у компанії.

«Сьогодні було влучання в наш склад в Борисполі. Постраждалих, на щастя, немає», – заявили в Auchan.

Зазначається, що у цьому ж логістичному центрі розташований склад української мережі «Аврора».

У Dragon Capital також підтвердили, що пошкоджень зазнав логістичний комплекс East Gate Logistic.

За інформацією компанії, серед її співробітників постраждалих немає.

Нагадаємо, що російська атака 30 серпня спричинила пошкодження та руйнування й на інших об’єктах Київщини та столиці. Зокрема, у центрі Києва уламки збитих російських ударних безпілотників типу «Шахед» упали на території житлового комплексу.

Крім того, у Фастівському та Вишгородському районах Київської області через влучання та падіння уламків російських безпілотників виникли пожежі.

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Теги: Київщина Україна дрон

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