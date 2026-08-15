Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Одещині після атаки дронів спалахнула взуттєва фабрика

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині після атаки дронів спалахнула взуттєва фабрика
фото: ДСНС

Вибухова хвиля та уламки пошкодили адміністративну будівлю підприємства

Уночі російські війська атакували Одеську область безпілотниками. У Білгород-Дністровському районі внаслідок ударів частково зруйновано будівлю взуттєвої фабрики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Після атаки на території підприємства спалахнули їдальня, котельня та легковий автомобіль. Вибухова хвиля й уламки також пошкодили скління та фасад адміністративної будівлі.

Ще на одній локації загорілися закинутий приватний житловий будинок та суха трава поблизу. Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

5 фото
На весь екран
Наслідки російського удару по Одещині
ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня російські війська вдарили безпілотниками по багатоповерхівці в Марганці на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинув тримісячний хлопчик, ще 11 людей дістали поранення, семеро з них госпіталізовані у важкому стані.  Серед поранених – двоє дітей: п'ятирічний хлопчик та 12-річна дівчинка. 

Вночі ворог такожа атакував дронами Запоріжжя. Ппід ударом опинилися торговий центр, де спалахнула пожежа, і територія одного з промислових підприємств. Подробиць про постраждалих чи масштаб руйнувань наразі не оприлюднено, ситуацію уточнюють.

Теги: обстріл Одещина пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський удар по Києву уночі 1 серпня забрав життя мирних жителів і зруйнував житлові будинки
Що насправді має бути у тривожній валізці. Поради тих, хто пережив прямий удар балістикою Інтерв'ю
2 серпня, 15:10
Росія вдарила по житловому будинку в Одесі
Ракетний удар по Одесі: рятувальники показали фото з наслідками
15 липня, 09:41
Ворог атакував Ізюм авіабомбами
Росія вдарила КАБами по Ізюму: пошкоджено відділення «Нової пошти»
24 липня, 09:52
У ніч на 11 серпня ворог здійснив обстріл балістичними ракетами на столицю
Балістичний удар по Києву: рятувальники показали наслідки
11 серпня, 07:21
Ворожий FPV-дрон вдарив по АЗС у Харкові
У Харкові дрон РФ влучив в АЗС: виникла пожежа, є постраждалі
22 липня, 14:45
Шахраї вимагають гроші у бізнесу, погрожуючи ударами «Шахедів»
Шахраї в Україні вигадали нову схему залякування власників бізнесу
7 серпня, 06:30
Наслідки ворожого обстрілу у Києві 5 серпня 2026 року
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки 5 серпня
7 серпня, 15:08
Рятувальники вже повністю загасили займання ще на одній ділянці
Російська атака 5 серпня: на Київщині третій день триває гасіння пожеж
7 серпня, 22:26
На місце падіння уламків уже прямують усі екстрені служби міста
У Дарницькому районі Києва уламки дрона пошкодили нежитлове приміщення
12 серпня, 14:11

Події в Україні

Ворог вдарив дронами по Полтавщині: було 2 влучання
Ворог вдарив дронами по Полтавщині: було 2 влучання
Понад 150 дронів атакували Україну. Повітряні сили розповіли про наслідки
Понад 150 дронів атакували Україну. Повітряні сили розповіли про наслідки
Вночі у Львові пролунав вибух, сталася пожежа: що відомо
Вночі у Львові пролунав вибух, сталася пожежа: що відомо
На Одещині після атаки дронів спалахнула взуттєва фабрика
На Одещині після атаки дронів спалахнула взуттєва фабрика
Німеччина закликала громадян уникати поїздок потягами в Україні
Німеччина закликала громадян уникати поїздок потягами в Україні
Втрати ворога станом на 15 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 15 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
192K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2026
112K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
110K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
85K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
Сьогодні, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
Сьогодні, 08:06
Вигадали 200 «мобілізованих» для звітності: екскерівникам ТЦК повідомлено про підозру
Вчора, 22:00
Естонія запустила нову систему моніторингу дронів на кордоні з РФ
Вчора, 21:39
На території Румунії знайшли четвертий за день безпілотник
Вчора, 21:23
Понад 1600 постраждалих від російських мін: найбільше страждають фермери
Вчора, 20:21

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua