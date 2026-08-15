На Одещині після атаки дронів спалахнула взуттєва фабрика

Вибухова хвиля та уламки пошкодили адміністративну будівлю підприємства

Уночі російські війська атакували Одеську область безпілотниками. У Білгород-Дністровському районі внаслідок ударів частково зруйновано будівлю взуттєвої фабрики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Після атаки на території підприємства спалахнули їдальня, котельня та легковий автомобіль. Вибухова хвиля й уламки також пошкодили скління та фасад адміністративної будівлі.

Ще на одній локації загорілися закинутий приватний житловий будинок та суха трава поблизу. Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

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Наслідки російського удару по Одещині ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня російські війська вдарили безпілотниками по багатоповерхівці в Марганці на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинув тримісячний хлопчик, ще 11 людей дістали поранення, семеро з них госпіталізовані у важкому стані. Серед поранених – двоє дітей: п'ятирічний хлопчик та 12-річна дівчинка.

Вночі ворог такожа атакував дронами Запоріжжя. Ппід ударом опинилися торговий центр, де спалахнула пожежа, і територія одного з промислових підприємств. Подробиць про постраждалих чи масштаб руйнувань наразі не оприлюднено, ситуацію уточнюють.