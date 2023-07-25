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РФ запустила дрони: небезпека фіксується в низці областей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ запустила дрони: небезпека фіксується в низці областей
Низку регіонів України охопила повітряна тривога
фото з відкритих джерел

Ворог знову тероризує українські міста дронами

У ніч на 25 липня Україною шириться повітряна тривога. Наразі небезпека охопила східні, центральні та північні області – окупанти атакують безпілотниками. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За даними військових, Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська та Дніпропетровська області опинилися під загрозою удару ворожих дронів.

Жителям регіонів, де наявна небезпека, слід перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Оновлено о 2:02

Загроза атаки дронів поширилася на Київську, а також Одеську та Миколаївську області.

Мапа повітряних тривог станом на 2:02:

РФ запустила дрони: небезпека фіксується в низці областей фото 1

Нагадаємо, завершилася 516-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом учорашнього дня ворог завдав одного ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки та інша інфраструктура. 

Теги: безпілотник небезпека тривога

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