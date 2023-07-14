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Росія готує провокацію на Курській АЕС? Кремль зробив заяву 

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія готує провокацію на Курській АЕС? Кремль зробив заяву 
Курська АЕС розташована у місті Курчатові Курської
фото з відкритих джерел

Окупанти запевняють, що їхні ППО злагоджено працюють

Російська влада продовжує розкручувати тему падіння безпілотника у місті Курчатові Курської області РФ, де розташована Курська АЕС. Зокрема Кремль вкотре намагається звинуватити Україну в інциденті і тим самим анонсує свій провокативний задум.

«Ворог не залишає спроб нанесення ударів, але всі наші системи ППО працюють ефективно», – заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Глава «Росатома» Олексій Лихачов на тлі падіння безпілотника в Курчатові запевнив, що всі заходи щодо забезпечення безпеки російських АЕС вжиті, «ситуація під контролем».

Нагадаємо, у місті Курчатові Курської області РФ впав безпілотник, внаслідок чого часткові пошкодження є у багатоквартирному будинку. Зазначається, ніхто із мешканців не постраждав. І, як завжди, критично важливі об’єкти внаслідок падіння дрона та його подальшої детонації також не пошкоджені. За словами жителів Курчатова, який розташований на південному березі ставка-охолоджувача Курської атомної електростанції, звук вибуху було чути по всьому місту.

Також у Росії сталася аварія на найбільшому в світі заводі зі збагачення урану.

Раніше повідомлялося, що РФ може готувати провокації на хімічному заводі у Криму.

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Теги: безпілотник влада прессекретар ворог Дмитро Пєсков системи ППО

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