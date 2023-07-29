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Вибори в РФ: ISW вказав на страхи Кремля

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вибори в РФ: ISW вказав на страхи Кремля
Володимир Путін
фото: By24.org

Чиновники «Єдиної Росії» бояться вагаються говорити про війну в Україні у своїй передвиборчій кампанії 

Кремль дедалі більше переймається тим, як російський електорат ставиться до вторгнення в Україну, адже у вересні 2023 року на країну чекають регіональні вибори, а навесні 2024-го – вибори президента. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, ініціатива міноборони РФ щодо збільшення максимального віку призову з 27 до 30 років викликала бурхливе обговорення серед кремлівських чиновників. Рада безпеки РФ закликала адміністрацію президента не підтримувати ініціативу міноборони через побоювання, що це викличе негативну реакцію громадськості та вплине на рейтинги схвалення російського диктатора Володимира Путіна.

Також повідомляється, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу проштовхнув цю ініціативу і зберіг підтримку Путіна, попри стурбованість Ради безпеки. Вважається, що диктатор підтримав ініціативу міноборони лише після того, як вислухав аргументи Шойгу щодо нестачі солдатів в Україні.

Аналітики звернули увагу, що представники «Єдиної Росії» бояться використати війну в Україні у своїх передвиборчих кампаніях на майбутніх регіональних та місцевих виборах, оскільки стурбовані тим, як на це відреагують виборці.

Нагадаємо, у російській Держдумі відмовилися від поетапного підвищення призовного віку. Росіяни служитимуть до 30 років уже з 1 січня 2024 року (зараз росіян до армії призивають до 27 років). 

До слова, 24 липня граничний вік перебування у запасі деяких категорій громадян у РФ зріс на п'ять років.

Теги: путін вибори росія

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