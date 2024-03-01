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Британія закликає Німеччину передати ракети Taurus Україні – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія закликає Німеччину передати ракети Taurus Україні – Bloomberg
Шольц виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина братиме участь у війні з РФ
фото: building-tech.org

Високопоставлені британські міністри й чиновники неодноразово давали зрозуміти Німеччині, що Україна гостро потребує ракет Taurus

Уряд Великої Британії в приватному порядку закликав Німеччину надати крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus Україні. Лондон висловив невдоволення заявами канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо допомоги Києву від Британії у наведенні далекобійних ракет Storm Shadow. Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання зазначають, що високопоставлені британські міністри й чиновники неодноразово давали зрозуміти Німеччині, що Україна гостро потребує ракет Taurus.

Британія пропонувала рішення у відповідь на опір Берліна щодо передачі ракет, включно з угодою про обмін, згідно з якою Британія поставить Києву більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина потім поповнить запаси Великої Британії ракетами дальнього радіусу дії.

«Німеччина повинна припинити шукати виправдання», – заявив один британський чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб не обговорювати приватні розмови між країнами.

Цього тижня Шольц виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина братиме участь у війні з Росією.

Це свідчить про ширшу суперечку, яка виникла між Великою Британією і Німеччиною через очевидну згадку Шольца на цьому тижні про британські й французькі війська, які допомагають українцям в експлуатації далекобійних систем озброєнь проти російських об'єктів. 

«Коментарі Шольца є неправильними, безвідповідальними й ляпасом союзникам. Шольц повинен дати Taurus і припинити стримувати безпеку Європи», – заявила Алісія Кернс, голова комітету у закордонних справах Великобританії. 

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки вони можуть використовуватися для ударів по Москві. 

Канцлер Німеччини додав, що його дратує «критика» через відмову надавати українським захисникам Taurus, оскільки Німеччина постачає Україні набагато більше зброї, ніж майже всі інші країни.

За словами Шольца якщо Конгрес США не виділить нове фінансування для допомоги Україні, то деяким країнам доведеться докласти більше зусиль.

Нагадаємо, Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus. Народний депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв наголосив, що остаточне рішення про надання ракет Україні залишається за німецьким канцлером Олафом Шольцом.

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Теги: Німеччина Велика Британія Олаф Шольц балістичні ракети

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