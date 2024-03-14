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Скільки північнокорейських ракет випустила Росія по Україні: дані Генпрокуратури

Ірина Луцак
glavcom.ua
Скільки північнокорейських ракет випустила Росія по Україні: дані Генпрокуратури
Такі ракети низької якості та мають недосконалу систему управління
фото з відкритих джерел

Останній офіційно підтверджений експертами випадок використання північнокорейських ракет – удар по Харкову 2 січня

Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано близько 50 випадків, коли Росія застосовувала північнокорейські ракети для ударів по Україні. Про це заявив на пресконференції керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, повідомляє Укрінформ.

«В нашому регіоні офіційно зафіксовано один випадок застосування Російською Федерацією північнокорейської ракети KN-23, або Hwasong 11 їх ще називають. Ми отримали відповідні висновки і національних, і міжнародних експертів, які підтвердили, що 2 січня така ракета влучила поблизу будинку №1 на пр. Незалежності. Крім того, в нас є ще два випадки, де наші військові спеціалісти кажуть про застосування таких ракет, зокрема 7 лютого по Слобідському району. Ми очікуємо результати експертизи, після якої зможемо це точно підтвердити. Загалом на території України зафіксовано близько 50 випадків, коли РФ застосувала північнокорейські ракети», – сказав Фільчаков.

Очільник Харківської обласної прокуратури розповів, що зараз очікуються результати експертизи, яка дозволить підтвердити інформацію щодо атаки Росії 7 лютого. Також він додав, що ворог бив ракетами виробництва КНДР по 6 регіонах України.

«Вони низької якості, метал дуже низької якості. Ракета має недосконалу систему управління. Дальність польоту становить близько 700 км, набагато більше, ніж у «Іскандера» – 250 км. Є багато випадків, коли ця ракета вибухає у повітрі», – зауважив Фільчаков.

Раніше у Харкові досліджували вцілілу хвостову частину ракети, яку РФ могла отримати з КНДР: візуально вона схожа на «Іскандер».

Як повідомлялося раніше, на брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети для використання по Україні. Середня дальність таких ракет становить 900 км.

Нагадаємо, супутникові знімки, зроблені з жовтня по грудень, показували безперервний потік кораблів з КНДР до Росії. Північна Корея продовжувала постачати Кремлю боєприпаси. Зокрема, військові поставки активізувалися з початку жовтня, коли США звинуватили Північну Корею у відправці боєприпасів до Росії.

Читайте також: КНДР постачає Росії браковані боєприпаси – The Times
Теги: балістичні ракети ракетна атака Північна Корея росія війна

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