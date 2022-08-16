У Харкові ділки вимагали з обвинуваченого $12 тис. за уникнення тюрми 

СБУ затримала зловмисників, які зробили бізнес на вигороджуванні підозрюваного від покарання

Служба безпеки у рамках протидії внутрішнім загрозам державній безпеці затримала у Харкові двох ділків, котрі вимагали гроші з учасника кримінального провадження, яке розслідували слідчі спецслужби. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За $12 тис. зловмисники пропонували обвинуваченому «вирішити питання», щоб уникнути реального строку ув’язнення за масштабні фінансово-господарські махінації. Таку пропозицію висунули двоє місцевих жителів, один із яких представлявся нібито діючим співробітником української спецслужби.

Застосовуючи психологічний тиск, вони обіцяли обвинуваченому «вплинути» на суддю для пом’якшення покарання.

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СБУ задокументувала передачу зловмисникам першої частини неправомірної вигоди у розмірі $10 тис. А затримали їх на одержанні коштів, які вони вимагали ще на «додаткові витрати».

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