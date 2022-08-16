У Харкові ділки вимагали з обвинуваченого $12 тис. за уникнення тюрми
СБУ затримала зловмисників, які зробили бізнес на вигороджуванні підозрюваного від покарання
Служба безпеки у рамках протидії внутрішнім загрозам державній безпеці затримала у Харкові двох ділків, котрі вимагали гроші з учасника кримінального провадження, яке розслідували слідчі спецслужби. Про це повідомила пресслужба СБУ.
За $12 тис. зловмисники пропонували обвинуваченому «вирішити питання», щоб уникнути реального строку ув’язнення за масштабні фінансово-господарські махінації. Таку пропозицію висунули двоє місцевих жителів, один із яких представлявся нібито діючим співробітником української спецслужби.
Застосовуючи психологічний тиск, вони обіцяли обвинуваченому «вплинути» на суддю для пом’якшення покарання.
СБУ задокументувала передачу зловмисникам першої частини неправомірної вигоди у розмірі $10 тис. А затримали їх на одержанні коштів, які вони вимагали ще на «додаткові витрати».
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