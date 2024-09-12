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Зеленський розповів деталі зустрічі з Блінкеном і Ламмі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський розповів деталі зустрічі з Блінкеном і Ламмі
11 вересня Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном і держсекретарем у закордонних справах Британії Девідом Ламмі
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Якщо знімаються обмеження партнерами, то дуже хотілося б, щоб це була стратегія перемоги Україні, а не політична стратегія»

Під час зустрічі із Державним секретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Сполученого Королівства Девідом Леммі президент Володимир Зеленський мав дуже серйозну розмову щодо застосування далекобійної зброї, наданої союзниками. Про це Зеленський розповів під час пресконференції з президентом Литви Ґітанасом Науседою.

«Зустріч була дуже серйозною, Україна була щодо далекобійної і на цій зустрічі дуже підготовлена, переконлива і детальна. І це важливо, що наші партнери всі ці деталі, сигнали від мене особисто сприймали, – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що затягування процесу щодо використання Україною відповідної зброї, яка є, за словами Зеленського, досі великим дефіцитом, по військових цілях на території РФ призводить до того, що РФ займається переміщенням цих військових цілей глибше на територію РФ.

«Тому, якщо знімаються обмеження партнерами, то дуже хотілося б, щоб це була стратегія перемоги Україні, а не політична стратегія. Знімати обмеження – значить знімати обмеження, а що пропонується чи буде запропоновано, подивимось», – сказав президент.

Зеленсьакий додав, що зняття обмеження на відповідну дальність, «до якої ворог вже застосував свої військові цілі» , це виключно політичне рішення, щоб зняти тиск від партнерів інших країн, України і від журналістів на країни, які мають це рішення прийняти.

«Якщо можна застосовувати зброю, то можна застосовувати як нам потрібно, щоб збивати військові цілі. Якщо знімається обмеження на якусь зброю, до якої немає ракет, це не зняття обмежень. Це інший вид: як не давати позитивного рішення щодо застосування відповідної зброї. Ось так ми це сприймаємо. І в цьому я був дуже прямий учора», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 11 вересня президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном і державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Ламмі, які прибули з візитом до України. Глава держави наголосив на важливості цього сигналу – стійкої та сильної підтримки України з боку провідних партнерів, а також відзначив особисту участь високопосадовців США та Великої Британії в четвертому саміті міжнародної Кримської платформи.

Нагадаємо, як повідомляє Bloomberg, Сполучені Штати Америки хочуть отримати від президента Україна Володимира Зеленського деталізацію стратегії ударів по Росії. Цей план Штати хочуть отримати перш ніж дати дозвіл на удари по території Росії.

Напередодні зустрічі з Блінкеном і Ламмі український президент заявив, що під час зустрічі з Байденом цього місяця на Генеральній Асамблеї ООН посилить свій заклик до пом'якшення обмежень на поставки озброєнь. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, виступаючи на четвертого саміту міжнародної Кримської платформи розповів про власний мирний план, який він презентує президенту США Джозефу Байдену до другого Саміту миру. Раніше речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер повідомив, що політика США щодо обмежень на використання наданої ними зброї для ударів углиб російської території залишається незмінною. 

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Теги: політика військові Володимир Зеленський Україна Ентоні Блінкен ворог зброя

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