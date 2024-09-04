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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Перестановки в Уряді. Чи варто з цього радіти

glavcom.ua
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Більше п'яти українських міністрів подали заяви на звільнення
фото: depositphotos.com

Великі люди обговорюють ідеї, середні люди обговорюють події, маленькі люди обговорюють людей, казала Елеонора Рузвельт

В очікуванні кадрових перестановок в Уряді нагадаю базові речі.

  1. Міністерство є центральним органом виконавчої влади, відповідальним за розробку і втілення державної політики у певній сфері. Кількість і перелік міністерств визначаються тим, як поділити великий список сфер державної політики між міністерствами. Зазвичай якщо щось важливо, то роблять окрему посаду міністра (приклад: Мінветеранів).
  2. Якщо міністерство не займається розробкою і втіленням державної політики, то абсолютно неважливо, хто його очолює.
  3. Дуже великі міністерства працюють погано, адже це означає, що список сфер державної політики, за які вони відповідають, є надто великим, і щось неминуче випадає зі сфери уваги. Кожен менеджер знає, що не варто мати надто багато об'єктів управління.
  4. Злиття та об'єднання міністерств – це погана практика, бо вона паралізує роботу на багато місяців через суто адміністративно-бюрократичні причини. Варто робити це лише у виключних випадках.
  5. Як випливає з вищезазначеного, краще продумати структуру і потім без особливої потреби не чіпати. В ідеалі міністерства створюються під сфери політики, а не під людей, яких треба кудись поставити або прибрати.
  6. Завжди бажано мати на чолі міністерства міністра, а не виконувача обов'язків. В.о. замість міністра обмежує можливості та ефективність роботи, у тому числі із зовнішніми партнерами. Багаторічні в.о. є поганою ознакою, вони свідчать про глибоку кадрову кризу або недовіру з боку парламенту.
  7. Віцепрем'єр по суті є урядовим проєктним менеджером найвищого рівня, що координує кілька міністерств з метою досягнення конкретних великих цілей (приклад: віцепрем'єр-міністр з євроінтеграції). Роздавання статусів ВПМ окремим міністрам додає їм турбот, але не особливо додає можливостей.
  8. В ідеалі уряд працює як команда, де міністри досягають домовленостей зі складних питань. Наприклад, Мінекономіки та Мінфін завжди будуть опонентами, бо один переймається розвитком, а інший видатками.
  9. Роль прем'єр-міністра має особливе значення як диригента цього оркестру, організатора колективної роботи. Якщо ключові рішення ухвалюються деінде, уряд не буде працювати як команда, з відповідними наслідками.
  10. В ідеалі уряд спирається на парламент, який його призначив, та має з ним тісний контакт. Звіти міністрів, їхня співпраця з профільними парламентськими комітетами, підтримка парламентом урядових законопроєктів – це три кити ефективності цієї системи.

Наостанок. Великі люди обговорюють ідеї, середні люди обговорюють події, маленькі люди обговорюють людей, казала Елеонора Рузвельт. Коли нема ідей, а події не приносять радості, залишається обговорювати людей. Що ми з вами і будемо робити наступні кілька днів.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Мінфін міністр Мінекономіки парламент Україна звільнення Верховна Рада

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