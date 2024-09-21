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Збірна України обіграла команду з Афганістану та вийшла у плей-оф з футзалу

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Збірна України обіграла команду з Афганістану та вийшла у плей-оф з футзалу
Голами за Україну відзначилися Євгеній Жук
фото з відкритих джерел

«Синьо-жовті» здолали суперника з рахунком 4:1

Національна збірна України з футзалу здобула другу перемогу на чемпіонаті світу-2024, перегравши команду Афганістану з рахунком 4:1. Цей результат гарантував«синьо-жовтим» місце у плей-оф турніру. Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

«Синьо-жовті» з рахунком 4:1 перемогли команду Афганістану у третьому турі групового етапу ЧС-2024! Матч відбувся на Universal Sports Complex в Андижані (Узбекистан)», – йдеться в повідомленні.

Матч відбувся на Universal Sports Complex в Андижані (Узбекистан) та був сповнений емоцій та напруження. Голами за Україну відзначилися Євгеній Жук (15 хв з пенальті), Даніїл Абакшин (16 хв), Михайло Зварич (37 хв) та Ігор Корсун (38 хв).

Завдяки цій перемозі, наша збірна піднялася на друге місце у турнірній таблиці групи C та забезпечила собі участь у плей-оф чемпіонату світу.

У плей-оф першим суперником підопічних Олександра Косенка буде збірна Нідерландів. Матч відбудеться 24 вересня.

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Теги: Збірна України Узбекистан Україна

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