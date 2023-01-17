Порушення законів війни: генсек ООН засудив удар рашистів по Дніпру
Атака житлового будинку у Дніпрі є однією із найбільш смертоносних в Україні з початку російського вторгнення
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив ракетний удар Росії у житловий будинок у Дніпрі та назвав його черговим прикладом порушення законів війни. Відповідну заяву зробила представниця офісу генсека ООН Стефані Трембле.
Вона заявила, що атака на житловий будинок у Дніпрі є однією із найбільш смертоносних в Україні з початку російського вторгнення.
Координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун закликала до належного розслідування воєнних злочинів та судового переслідування підозрюваних, додала прессекретар.
Хоча кількість загиблих внаслідок цього нападу наразі становить 40 загиблих і не менше 75 поранених, очікується, що ці цифри зростатимуть у міру продовження рятувальних операцій, зазначила вона.
Раніше повідомлялося, що СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до атаки.
Нагадаємо, що під час ракетної атаки у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло з Нікополя, їхні діти дивом вижили.
Також, що під завалами будинку у Дніпрі, зруйнованого російською ракетою, може перебувати героїня «Азовсталі», яку недавно звільнили з полону.
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