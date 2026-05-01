Небезпечна хімія у супермаркетах. Правоохоронці ліквідували схему фальсифікації світових брендів

Шахраї заробляли мільйони, продаючи небезпечну хімію у супермаркетах

Правоохоронці у Харкові ліквідували масштабну схему виготовлення та продажу контрафактної побутової хімії, яку видавали за продукцію відомих світових брендів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Зловмисники облаштували спеціальні приміщення, де змішували речовини невідомого походження. Готову суміш фасували у великі каністри та наносили маркування, максимально схоже на брендове, щоб видати підробку за сертифікований товар.

Контрафакт реалізовували по всій Україні через супермаркети, ринки, популярні онлайн-платформи та соціальні мережі. Правоохоронці з'ясували, що щомісячний прибуток організаторів сягав близько 5 млн гривень.

Представники торговельних марок уже підтвердили, що вилучена продукція є підробкою, оскільки оригінальні бренди не виготовляють товари у такій тарі. Під час слідчих дій було вилучено готову продукцію, сировину та обладнання на суму близько 10 млн гривень.

Наразі триває досудове розслідування за фактами незаконного використання знаків для товарів і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо, раніше правоохоронці вже виявляли подібні підпільні цехи у різних регіонах України, де під виглядом відомих марок виготовляли небезпечні для здоров'я мийні засоби та антисептики. Слідчі застерігають громадян бути уважними при покупці побутової хімії за підозріло низькими цінами у неперевірених точках продажу.

