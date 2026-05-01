Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Небезпечна хімія у супермаркетах. Правоохоронці ліквідували схему фальсифікації світових брендів

Валерія Поліщук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Правоохоронці вилучили контрафакту на 10 мільйонів
фото: gp.gov.ua

Шахраї заробляли мільйони, продаючи небезпечну хімію у супермаркетах

Правоохоронці у Харкові ліквідували масштабну схему виготовлення та продажу контрафактної побутової хімії, яку видавали за продукцію відомих світових брендів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Зловмисники облаштували спеціальні приміщення, де змішували речовини невідомого походження. Готову суміш фасували у великі каністри та наносили маркування, максимально схоже на брендове, щоб видати підробку за сертифікований товар.

Контрафакт реалізовували по всій Україні через супермаркети, ринки, популярні онлайн-платформи та соціальні мережі. Правоохоронці з'ясували, що щомісячний прибуток організаторів сягав близько 5 млн гривень.

фото: gp.gov.ua

Представники торговельних марок уже підтвердили, що вилучена продукція є підробкою, оскільки оригінальні бренди не виготовляють товари у такій тарі. Під час слідчих дій було вилучено готову продукцію, сировину та обладнання на суму близько 10 млн гривень.

Наразі триває досудове розслідування за фактами незаконного використання знаків для товарів і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, раніше правоохоронці вже виявляли подібні підпільні цехи у різних регіонах України, де під виглядом відомих марок виготовляли небезпечні для здоров'я мийні засоби та антисептики. Слідчі застерігають громадян бути уважними при покупці побутової хімії за підозріло низькими цінами у неперевірених точках продажу.

Раніше повідомлялося, що у Волинській області було викрито підпільне виробництво сигарет у дитячому таборі. 

Читайте також:

Теги: Харків контрабанда розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua