Рятувальники закінчили розбір завалів Будинку культури у Чугуєві (фото)

Унаслідок ракетного обстрілу загинуло троє українців

Працівники ДСНС надвечір 27 липня завершили пошуково-рятувальні роботи у знищеному окупантами Будинку культури у Чугуєві. Для цього рятувальникам знадобилось три доби. Про це повідомило ГУ ДСНС у Харківській області.

Унаслідок ракетного удару росіян по Чугуєву 25 липня підтверджено загибель загалом трьох людей. Ще чотирьох осіб вдалось врятувати у перший день, після «прильоту».

У Головному управлінні ДСНС України у Харківській області відзвітували, що станом на 18:43 27 липня пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого росіянами Будинку культури у Чугуєві завершено.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла усіх загиблих людей – одного чоловіка та двох жінок.

«Сьогодні (27 липня – ред.) на місці події працювали три одиниці техніки та 31 рятувальник ДСНС із міст Чугуєва, Харкова та Луганської області. Також була задіяна важка комунальна техніка та комунальні робітники», – додали у ДСНС.

Що відомо про обстріл та загиблих у Будинку культури у Чугуєві

У ніч проти 25 липня російські окупанти вгатили по Чугуєву, що на Харківщині. Вибухи пролунали близько третьої години ночі. «Прильоти» було зафіксовано по місцевій школі та Будинку культури. За фактом обстрілу прокуратура відкрила кримінальну справу.

Одна із загиблих – 30-річна волонтерка, яку притисло бетонною плитою. Мансур Хакімов, якого рятувальникам вдалось дістати з-під завалів живим, розповів, що її звали Вікторія. Інша жертва цинічного удару росіян – 83-річна жінка. Загиблому чоловікові було 36 років, він також займався волонтерством.