Роботи будуть сортувати газети. Смілянський розповів про новинку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Роботи будуть сортувати газети. Смілянський розповів про новинку
фото з відкритих джерел

«Укрпошта» автоматизує сортування газет та листів

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський анонсував черговий етап масштабної модернізації компанії. Вперше в історії національного оператора сортування преси та листів переберуть на себе роботизовані системи. Це дозволить знизити собівартість послуг на тлі падіння обсягів паперової кореспонденції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Ігоря Смілянського, компанія інвестує ресурси в автоматизацію процесів, які десятиліттями виконувалися вручну.

«Ми дуже багато інвестуємо. Вперше в історії «Укрпошти» газети будуть сортуватися роботами. На сортувальних об'єктах газети будуть їздити, працюватиме серйозний робот, так само з листами. Ми розуміємо, що кількість листів буде падати, тому, щоб утримувати прибутковість, ми маємо знизити вартість цієї послуги. Робот зарплату не просить», – розповів Смілянський.

Україна стала 12-ю країною у світі, яка запровадила технологію електронної поштової марки.

«Ми стали 12-ю країною у світі, яка ввела електронну поштову марку. На сьогодні ви можете її купити в особистому кабінеті, надрукувати на принтері (вона виглядає як штрихкод) і наклеїти на конверт», – розповів Смілянський.

Нагадаємо, гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів, чому продаж продуктів у відділеннях – це не примха, а стратегія виживання. За його словами, торгівля ковбасою та пряниками приносить компанії понад мільярд гривень доходу на рік, а для самотніх пенсіонерів візит листоноші став аналогом соціальних мереж. 

За словами Смілянського, «Укрпошта» обслуговує близько 1,9 млн пенсіонерів. Для багатьох із них день виплати пенсії готівкою – це «Facebook» і свято одночасно.

Укрпошта Ігор Смілянський

