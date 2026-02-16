Головна Країна Суспільство
Смілянський розповів, чому листоноші продають ковбасу та пряники

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Смілянський розповів, чому листоноші продають ковбасу та пряники
колаж: glavcom.ua

Ігор Смілянський розкрив секрети виживання «Укрпошти»

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів, чому продаж продуктів у відділеннях – це не примха, а стратегія виживання. За його словами, торгівля ковбасою та пряниками приносить компанії понад мільярд гривень доходу на рік, а для самотніх пенсіонерів візит листоноші став аналогом соціальних мереж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Смілянського, «Укрпошта» обслуговує близько 1,9 млн пенсіонерів. Для багатьох із них день виплати пенсії готівкою – це «Facebook» і свято одночасно.

Пенсіонери часто відмовляються від карток, бо хочуть обговорити з листоношею новини чи серіали. Клієнти навмисно приносять книжечки з показниками лічильників замість готових квитанцій, щоб подовжити процес взаємодії.

Гендиректор наголосив, що продаж продуктів – це бізнес-рішення для «фінансового оздоровлення» мережі. Продаж товарів приносить компанії понад 1 млрд грн на рік.

У селах, де магазини можуть бути зачинені, «Укрпошта» пропонує свіжі продукти за конкурентними цінами.

«Якби не було виплати пенсій, щоб ми робили в тому селі. Щоб доставити 4 листи, можна приїжджати раз на тиждень. Одна послуга тягне за собою іншу послугу і при певній їх кількості немає сенсу тримати там відділення», – зазначив Смілянський.

За словами Смілянського, продукти у відділеннях продаються за доступними цінами.

«Бабуся сама купує, щоб з нею чай попили, цукерки поїли, це комплексна послуга. Треба бути креативними, не у держави кошти просити, а самим щось робити. Це, рішення. Свіжу ковбасу бабуся отримала. Причому за доступними цінами. Бабуся точно ціни знає. А чому вона у нас буде купувати. Бабуся тосно знає ціни. Мені закидають, що у вас дорожче, можливо, якийсь продукт і дорожче, але як ви можете впарити бабусі, яка напам'ять знає всі ціни», – розповів Смілянський.

Листоноші отримують 5% комісії з продажів. Деякі працівники заробляють на цьому премії до 6 700 грн.

«Вони мають 5% з цього, це сама висока комісія на ринку. Тому, коли я чую стогін про зарплати, вибачте, я ж інструмент вам дав. Одна листоноша напрацювала на премію 6 700 грн, а інша – на 4 грн», – підкреслив Смілянський.

Компанія планує впроваджувати досвід «Пошти Франції». Так званий «Check-up» для батьків: діти, які поїхали за кордон, зможуть замовити послугу, щоб листоноша відвідала бабусю, попила з нею чаю і звітувала через додаток, що все добре. Також Укрпошта відкрила можливість замовити ліки з доставкою додому в найвіддаленіші села Сумщини чи Чернігівщини.

Нагадаємо, «Укрпошта» припинила співпрацю з брендом одягу Rikky Hype після скандалу через рекламу, присвячену Дню святого Валентина.

Теги: Укрпошта Ігор Смілянський

