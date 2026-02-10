Головна Гроші Бізнес
«Укрпошта» анонсувала безплатну послугу для міжнародної доставки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
«Укрпошта» анонсувала безплатну послугу для міжнародної доставки
Міжнародні відправлення «Укрпошти» будуть повертатися в Україну безплатно
Оператор поштового зв’язку оголосив нові правила міжнародної доставки

Укрпошта запровадила нову безплатну послугу для своїх клієнтів. Йдеться про нові правила міжнародної доставки, а саме міжнародні посилки, які не були отримані адресатом за кордоном. Про це розповідає «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрпошти».

Відтепер посилки, які були відправленні за кордон, але не дійшли до адресата, повертатимуть до України відправнику безплатно. «Рішення стосується кожного, хто надсилає посилки за межі країни, і знімає один із найпоширеніших фінансових ризиків міжнародних відправлень. Йдеться про всі типові ситуації, що трапляються з доставкою за кордон: адресат не прийшов за посилкою, відмовився від отримання або доставка не відбулася з незалежних причин», – пояснили в «Укрпошті».

За таких умов відправлення, або повернеться до відправника без доплат, тобто безплатно, або все ж таки дійде до отримувача. Річ у тім, що раніше послуга повернути міжнародне відправлення відправнику коштувала в середньому $30–100 залежно від ваги та країни призначення.

Однак тепер українцям не доведеться вдруге платити в разі повернення посилки. «Українським бізнесам зараз важко: витрати на пальне для генераторів та опалення збільшуються, а конкуренція на світовому ринку зростає. Тому ми в Укрпошті хочемо підтримати наших клієнтів і зробити так, щоб український експорт зростав. Ми не лише залишаємо одні з найнижчих тарифів на ринку, а й скасовуємо оплату за повернення посилок, які не були отримані», – зазначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Нагадаємо, що у свій 32-й день народження «Укрпошта» змінила логотип. Над ним працювала українська команда Spiilka Design Büro. Ребрендинг обійшовся компанії у майже 640 тис. грн. Однак Після публікації релізу про новий логотип користувачі соцмереж почали активно коментувати ребрендинг «Укрпошти». 

Згодом гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський прокоментував скандал у мережі, що виник після оновлення логотипа компанії. Українці розкритикували «Укрпошту» за суму коштів, яку компанія витратила на ребрендинг.

Теги: Укрпошта пошта

