Російський флот у Криму. МЗС пояснило користь від скандальних «харківських угод»

У 2010 році Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали Харківські угоди, які подовжили термін перебування Чорноморського флоту Росії в Україні на 25 років

Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини: Існує не так багато документів, у яких Росія офіційно визнала, що півострів Крим належить Україні

Харківські угоди на сьогодні є чинними, оскільки підтверджують суверенітет України над Автономною республікою Крим та фіксують тимчасовий характер базування ЧФ РФ саме на території України. Про це «Главкому» повідомили у департаменті комунікацій та публічної дипломатії МЗС.

У квітні 2010 року «харківські угоди» продовжили термін перебування Чорноморського флоту Росії в Україні на 25 років. Через чотири роки, після окупації Криму, влада РФ розірвала цей договір в односторонньому порядку.

Проте на сьогодні Міністерство закордонних справ України наполягає, що угоди про базування Чорноморського флоту Росії у Криму є чинними.

«Зазначені міжнародні договори, включаючи «харківську угоду», на сьогодні залишаються актуальними для України, оскільки, з точки зору міжнародного права, підтверджують суверенітет України над Автономною республікою Крим, юридично фіксують тимчасовий характер базування ЧФ РФ саме на території України, визначають міжнародно-правові умови оренди російською стороною української території тощо», – сказано у відповіді департаменту комунікацій та публічної дипломатії МЗС на запит «Главкома».

Тобто Міністерство закордонних справ України стоїть на позиції: формальне збереження для України чинності базових угод і Харківської угоди продовжує надавати нашій державі на сьогодні додатковий інструмент для імплементації міжнародно-правової відповідальності РФ у зв’язку із збройною агресією проти України як 2014 року, так і 2022 року.

Свідоме порушення Росією міжнародно-правових зобов’язань за вказаними міжнародними договорами дає можливість Україні порушувати питання міжнародно-правової відповідальності РФ та вимагати належної компенсації на міжнародних майданчиках та в рамках діючих міжнародно-правових механізмів.

З позицією МЗС погоджується й колишній заступник міністра юстиції – Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини у 2016-2021 роках Іван Ліщина. У коментарі «Главкому» експосадовець зауважив: існує не так багато документів, у яких Росія офіційно визнала, що півострів Крим належить Україні.

«Те, що відбулося у Харкові 2010 року, очевидно суперечило інтересам України. Водночас чинну Угоду між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Росії свого часу українська сторона використала під час подачі доказів до Європейського суду справ людини. Йдеться про справу «Україна проти Росії» щодо окупації Криму», – пояснив колишній заступник міністра юстиції.

Зокрема, на думку Ліщини, у цій справі Україна доводить, що навесні 2014 року у Криму перебували не лише підрозділи Чорноморського флоту РФ, як того передбачали згадані міждержавні угоди, а й інші види військ на кшталт десатників.

Колишній заступник міністра юстиції вважає, що денонсація «харківських угод» принесе Україні лише мінуси, оскільки це позначиться на раніше вибудованій доказовій базі у міжнародних судах.

Нагадаємо, печерський районний суд Києва дозволив провести спеціальне розслідування щодо президента-втікача Віктора Януковича. Його підозрюють у державній зраді – підписанні Харківських угод.

До слова, суд дозволив спецрозслідування щодо Азарова через «Харківські угоди».