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Україні треба мобілізувати ресурси для розвитку зеленої енергетики – Паєтт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Україні треба мобілізувати ресурси для розвитку зеленої енергетики – Паєтт
Найнадійніша енергія у довгостроковій перспективі – це енергія, яка розподілена, мережа європейського типу, вважає експосол США
фото: depositphotos.com

Україні потрібні інвестиції у зелену енергетику – Паєтт

США зацікавлене у тому, що допомогти Україні мобілізувати ресурси та інвестиції у розвиток відновлюваної енергетики в умовах російських обстрілів теплових електростанцій, заявив помічник секретаря Бюро енергетичних ресурсів, посол США в Україні у 2013-2016 років Джеффрі Паєтт.

«Ми також хочемо допомогти Україні мобілізувати ресурси та інвестиції для розвитку вітроенергетики, сонячної енергетики, децентралізованої генерації», – сказав Паєтт.

За його словами, нещодавно знищена Трипільська ТЕС належить до елементу застарілої радянської енергосистеми, яку досить легко було знищити російськими ракетами через її розмір та централізацію.

«Найнадійніша енергія у довгостроковій перспективі – це енергія, яка розподілена, мережа європейського типу, яка гнучкіша, – набагато більше відновлюваних джерел. Путіну складніше атакувати її», – підкреслив Паєтт.

Він також зазначив, що загроза з боку Росії збережеться для України і це дуже важливий урок для забезпечення енергетичної безпеки.

«Ми всі повинні визнати, і я знаю, що українці знають це краще, ніж будь-хто інший. Проблеми безпеки нікуди не подінуться, навіть якщо Україна здобуде перемогу. Загроза з боку Росії збережеться», – підсумував експосол США в Україні.

Нагадаємо, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний вважає, що влада України має терміново забезпечити підтримку інвесторів, які зможуть у найближчий рік побудувати до 3 ГВт розподіленої енергетики та до 2 ГВт систем накопичення електроенергії, щоб мінімізувати відключення електроенергії, які виникатимуть внаслідок знищення ворогом великої кількості гідро- та теплових електростанцій. Недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, а за 2022 рік – майже 45%.

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Теги: енергетика Україна українці посол будівництво інвестиції

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