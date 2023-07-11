Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вивела у Чорне море ракетоносій з «Калібрами»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія вивела у Чорне море ракетоносій з «Калібрами»
Повітряні сили застерігають, що рівень ракетної загрози підвищується
фото ілюстративне

Після виведення судна активізувалася й ворожа авіація

Російські загарбники вивели на бойове чергування в Чорне море підводний ракетоносій, споряджений чотирма крилатими ракетами типу «Калібр». Про це повідомила пресслужба оперативного командування «Південь».

Як зазначається, після виведення судна активізувалася й ворожа авіація. Хвиля повітряних тривог прокотилася територією України.

«Будьте уважні до сигналів оповіщення, реагуйте оперативно і правильно. Рівень ракетної загрози явно підвищується», — наголосили в командуванні.

Нагадаємо, у Росії злітав літак, в Україні лунав сигнал тривоги.

Триває 503-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Теги: Чорне море авіація ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На думку військового аналітика Михайла Самуся, не треба чекати, поки західні партнери нададуть Україні винищувачі
Військовий аналітик пояснив, чому не можна тягнути з контрнаступом
13 червня, 19:52
Попри фейкові повідомлення росЗМІ, Буданов не поранений і веде активне соціальне життя
Буданов із послом Японії: фото, яке шокує путінських пропагандистів
20 червня, 16:00
Для допомоги людям розгорнутий оперативний штаб навпроти зруйнованої будівлі
Ракетна атака на Кривий Ріг: скільки квартир пошкоджено
13 червня, 21:55
Росіяни атакували ракетами різних типів
Ракетна атака під час візиту президента ПАР: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
16 червня, 13:00
Існує ракетна небезпека у Чернігівській і Полтавській області
Повітряні сили застерігають про ракетну небезпеку у двох областях України
17 червня, 18:55
Наразі спостерігається активність ворожої тактичної авіації
Повітряні сили назвали кількість ракет, які були зафіксовані над Україною. Небезпека зберігається
27 червня, 12:49
Росіяни здійснили обстріл двома ракетами Іскандер ввечері, коли люди щойно дістались дому після роботи
У Краматорську рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жертви
28 червня, 10:59
Франція купить у США протитанкові ракети Hellfire на понад $200 мільйонів
Франція закупить у США ракети Hellfire на понад $200 млн
Вчора, 03:56
Росія посилила корабельне угруповання в Чорному морі
РФ вивела в Чорноме море ще один ракетоносій: скількома «Калібрами» може вдарити ворог
2 липня, 08:03

Події в Україні

Перша жінка-військова пройшла спецкурс Сил спеціальних операцій (фото)
Перша жінка-військова пройшла спецкурс Сил спеціальних операцій (фото)
Як в Україні живуть та харчуються полонені окупанти: дані Мін'юсту
Як в Україні живуть та харчуються полонені окупанти: дані Мін'юсту
Росія вивела у Чорне море ракетоносій з «Калібрами»
Росія вивела у Чорне море ракетоносій з «Калібрами»
У Росії злітав літак, в Україні лунав сигнал тривоги
У Росії злітав літак, в Україні лунав сигнал тривоги
Росіяни накрили вогнем Херсон, є поранені
Росіяни накрили вогнем Херсон, є поранені
Пішла служити із батьком та братом: на фронті загинула медикиня зі Львова
Пішла служити із батьком та братом: на фронті загинула медикиня зі Львова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Хто винен у війні? Народний артист України шокував заявою
17K
Влада повідомила, скільки дронів знищила ППО біля столиці
16K
Держдеп США пояснив, що чекає на Росію в разі теракту на ЗАЕС
13K
Повітряні сили попередили про загрозу атаки дронів і ракет для низки областей
12K
Цікаві перспективи зернової угоди. Що задумав Ердоган?
9169
«Укрзалізниця» оголосила приємну новину для тих, хто збирається до Польщі

Новини

Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Сьогодні, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Сьогодні, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Сьогодні, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Сьогодні, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Сьогодні, 06:19
У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту