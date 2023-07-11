Росія вивела у Чорне море ракетоносій з «Калібрами»

Після виведення судна активізувалася й ворожа авіація

Російські загарбники вивели на бойове чергування в Чорне море підводний ракетоносій, споряджений чотирма крилатими ракетами типу «Калібр». Про це повідомила пресслужба оперативного командування «Південь».

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Як зазначається, після виведення судна активізувалася й ворожа авіація. Хвиля повітряних тривог прокотилася територією України.

«Будьте уважні до сигналів оповіщення, реагуйте оперативно і правильно. Рівень ракетної загрози явно підвищується», — наголосили в командуванні.

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Нагадаємо, у Росії злітав літак, в Україні лунав сигнал тривоги.

Триває 503-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.