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Росія буде наступати. Генсек НАТО звернувся до союзників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія буде наступати. Генсек НАТО звернувся до союзників
фото з відкритих джерел

Столтенберг закликав продовжувати забезпечувати Україну зброєю

Наразі немає жодних ознак, що Кремль готується до миру. Росія готує новий наступ. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, передає The Guardian.

«На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до миру. Навпаки, Москва готується до нових військових наступів. Тому ми повинні продовжувати забезпечувати Україну зброєю, необхідною їй, щоб повернути собі територію та переважати як суверенна, незалежна держава», – сказав Столтенберг.

Зазначається, що союзники по НАТО надали Україні військової, гуманітарної та фінансової допомоги на загальну суму близько 120 млрд дол. від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше повідомлялося, що Росія підготувала для масштабного наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 РСЗВ радянських часів, таких як «Град» і «Смерч», 400 винищувачів та 300 вертольотів. Про це пише видання Foreign Policy. 

Українська влада ж заявляє, що на даний момент немає загрози повторення широкомасштабного російського наступу, однак такі ризики існують на Східному та Південному напрямках.

Тим часом російські війська почали черговий великий наступ у Луганській області.

Триває 351-ша доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

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Теги: НАТО війна росія окупанти Україна

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