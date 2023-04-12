Росія глушить американські «розумні» бомби в Україні – Politico

У грудні Пентагон почав направляти до Києва сучасне обладнання, здатне перетворювати некеровані авіабоєприпаси в високоточні «розумні» бомби

Окупанти глушать GPS, щоб перешкодити процесу наведення зброї

«Розумні» бомби американського виробництва стають жертвами російських радіоелектронних перешкод в Україні, через що вони інколи не влучають в ціль. Про це повідомляє Politico з посиланням на документи США, що просочилися.

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Зазначається, що у грудні Пентагон почав направляти до Києва сучасне обладнання, здатне перетворювати некеровані авіабоєприпаси в високоточні «розумні» бомби, здатні з більшою точністю вражати російські цілі.

Керовані бомби можуть бути запущені з різних літаків, таких як бомбардувальники та винищувачі, і називаються боєприпасами спільної прямої атаки або Jdam. Версія з більшою дальністю польоту, що відправляється в Україну, називається Jdam-Extended Range або Jdam-ER.

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Росія використовує глушіння GPS, щоб перешкодити процесу наведення зброї. Американські чиновники вважають, що російські перешкоди призводять до того, що Jdam, а іноді й інша американська зброя, така як керовані ракети, не потрапляють у ціль.

«Я дійсно думаю, що можуть бути побоювання, що росіяни можуть глушити сигнал, який використовується для управління Jdam, що пояснює, чому ці боєприпаси не працюють належним чином і як вони працюють в інших зонах бойових дій», – сказав Мік Малрой, колишній співробітник Пентагону і відставний офіцер ЦРУ.

Раніше Повітряні сили попередили про загрозу нових важких авіабомб, які ворог застосовує дистанційно.

Нагадаємо, триває 413-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.