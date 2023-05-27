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Правляча партія Австрії звинуватила опозицію в співпраці з Кремлем: що відомо

Діана Гасюк
glavcom.ua
Правляча партія Австрії звинуватила опозицію в співпраці з Кремлем: що відомо
Партія свободи намагається позиціонувати себе як захисник нейтралітету Австрії
фото з відкритих джерел

Генсек ÖVP, головою якої є федеральний канцлер Карл Негаммер, вказав на те, що близькість Партії свободи з Кремлем є очевидною

Ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ) та її лідер Герберт Кікль, прикриваючись нейтралітетом країни, насправді займають сторону Росії та є її інструментом пропаганди в країні та Європі загалом. Про це заявив генеральний секретар Австрійської народної партії (ÖVP) Крістіан Штокер під час пресконференції у п'ятницю у Відні, передає Укрінформ.

«Австрійська партія свободи перетворилася на інструмент Кремля для пропаганди в нашій країні і в Європі. Тому вона відіграє особливу роль у кампанії Росії щодо дестабілізації ситуації в Європі», – сказав Штокер.

Як приклад, він навів розповсюдження партією 280 пресрелізів, в яких вимагалося скасування санкцій Європейського Союзу проти Росії.

«З початку агресивної війни FPÖ подала 8 проєктів резолюцій, спрямованих на скасування санкцій, – це основна мета, яку FPÖ ставить», – зазначив він.

Генсек ÖVP, яким є федеральний канцлер Карл Негаммер, вказав на очевидність зв'язку Партії свободи з Кремлем.

За його словами, також варто зазначити, що FPÖ раніше «ухвалила угоду про дружбу з диктаторською партією Путіна «Єдина Росія», що також підкреслює політичну позицію партії та Кікля щодо цієї теми.

Він зазначив, що не лише в Україні, але й у багатьох європейських країнах розглядають австрійську Партію свободу саме як таку, що займає сторону Росії.

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Теги: партії росія Австрія

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