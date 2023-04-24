Зеленський пояснив, чому Україна не може відмовитися від Бахмута

Зеленський: «Я не можу описати ситуацію як хорошу, але ми боремося. Ми сильніші, ніж були рік тому»

Україна не може відмовитися від утримання Бахмута, адже захоплення міста відкриє Росії плацдарм для наступу на Краматорськ і Слов'янськ. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Al Arabiya.

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«Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це розширить фронт бойових дій і дасть російським військам і «Вагнеру» шанс захопити більше наших земель», – пояснив очільник України.

За його словами, захоплення Бахмута Росією може відкрити їй плацдарм для наступу на два великих міста, які вона давно прагне захопити в Донецькій області, – Краматорськ і Слов'янськ.

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Видання пише, що попри заяви деяких аналітиків про невелику стратегічну цінність Бахмута, Зеленський наполягає: Україна від нього не відмовиться.

Також в інтерв’ю президент висловив упевненість у спроможності України відбити російське вторгнення, і заявив, що ЗСУ готуються до контрнаступу.

«Я не можу описати ситуацію як хорошу, але ми боремося. Ми сильніші, ніж були рік тому», – сказав український лідер.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці зафіксували злочини учасників так званої ПВК «Вагнер», які примусово депортували українських дітей із Бахмуту.

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До слова, керівник міста на Донбасі пояснив, чому так важливо тримати Бахмут.

Нагадаємо, завершилася 424-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.