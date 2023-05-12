Окупанти вже внутрішньо готові до поразки – Зеленський (відео)

Глава держави затвердив санкційні пакети, які спрямовані на блокування російської військової промисловості

Сьогодні – санкційний день. Затверджено пʼять санкційних пакетів, які дуже ретельно готували в РНБО, Кабінеті міністрів, Офісі президента та у спецслужбах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому звернення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Перше – це пакет, що стосується «Запоріжсталі». Блокуємо вплив на цю компанію держави-терориста, що існував завдяки різним підставним та офшорним особам. Частка, що контролювалася Росією через один із системних банків, буде конфіскована й працюватиме заради України та українців. Ми не залишимо жодного звʼязку держави-терориста в Україні, який вона може використовувати проти нашої держави, проти нашої економіки чи проти наших людей», – зазначив він.

Окрім цього, затверджено санкційні пакети, які продовжують курс на ізоляцію та блокування російської військової промисловості.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Дякую всім, хто допомагає Україні тиснути на Росію за цю війну, а також блокувати намагання держави-терориста обходити санкції. Впевнений, це має визначатися як один із найтяжчих злочинів проти міжнародного права та міжнародного миру – намагання обійти санкції, що запроваджені для обмеження ресурсів агресії, або сприяння в цих намаганнях», – зазначив президент.

Зеленський розповів про сьогоднішнє засідання Ставки. Учасники заслухали важливі доповіді командувачів оперативних напрямків. Особливо президент відзначив доповідь генерала Сирського та генерала Тарнавського – командувачів ОСУВ «Хортиця» і «Таврія» відповідно. Була доповідь і головкома Залужного, міністра оборони Резнікова та міністра стратпрому Камишіна.

«Що важливо розуміти зараз? Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну у своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалося на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати. Я дякую кожному й кожній, хто знищує ворога! Дякую всім, хто попри будь-які складнощі повертає Україні нашу землю! Готуємося додати вам, воїни, ще більше зброї, ще більше можливостей, щоб подолати агресора та відновити мир», – зазначив очільник України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, глава держави розповів про сьогоднішню розмову з премʼєр-міністром Британії Сунаком. – «Дякую тобі, Ріші, за незмінну підтримку й саме ті кроки, які дають усьому світу зрозуміти, що Сполучене Королівство завжди буде лідером».

Сторони обговорили взаємодію у зброї, подальшу оборонну взаємодію, а також дипломатичні кроки, які країни мають зробити разом, щоб наблизити спільну перемогу.

«Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою, на бойових постах та на бойових завданнях! Я дякую всім, хто тренує наших бійців! Я дякую всім, хто лікує й відновлює українських воїнів після поранень!», – завершив Зеленський.