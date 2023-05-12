Окупанти вже внутрішньо готові до поразки – Зеленський (відео)
Глава держави затвердив санкційні пакети, які спрямовані на блокування російської військової промисловості
Сьогодні – санкційний день. Затверджено пʼять санкційних пакетів, які дуже ретельно готували в РНБО, Кабінеті міністрів, Офісі президента та у спецслужбах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому звернення.
«Перше – це пакет, що стосується «Запоріжсталі». Блокуємо вплив на цю компанію держави-терориста, що існував завдяки різним підставним та офшорним особам. Частка, що контролювалася Росією через один із системних банків, буде конфіскована й працюватиме заради України та українців. Ми не залишимо жодного звʼязку держави-терориста в Україні, який вона може використовувати проти нашої держави, проти нашої економіки чи проти наших людей», – зазначив він.
Окрім цього, затверджено санкційні пакети, які продовжують курс на ізоляцію та блокування російської військової промисловості.
«Дякую всім, хто допомагає Україні тиснути на Росію за цю війну, а також блокувати намагання держави-терориста обходити санкції. Впевнений, це має визначатися як один із найтяжчих злочинів проти міжнародного права та міжнародного миру – намагання обійти санкції, що запроваджені для обмеження ресурсів агресії, або сприяння в цих намаганнях», – зазначив президент.
Зеленський розповів про сьогоднішнє засідання Ставки. Учасники заслухали важливі доповіді командувачів оперативних напрямків. Особливо президент відзначив доповідь генерала Сирського та генерала Тарнавського – командувачів ОСУВ «Хортиця» і «Таврія» відповідно. Була доповідь і головкома Залужного, міністра оборони Резнікова та міністра стратпрому Камишіна.
«Що важливо розуміти зараз? Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну у своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалося на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати. Я дякую кожному й кожній, хто знищує ворога! Дякую всім, хто попри будь-які складнощі повертає Україні нашу землю! Готуємося додати вам, воїни, ще більше зброї, ще більше можливостей, щоб подолати агресора та відновити мир», – зазначив очільник України.
Крім того, глава держави розповів про сьогоднішню розмову з премʼєр-міністром Британії Сунаком. – «Дякую тобі, Ріші, за незмінну підтримку й саме ті кроки, які дають усьому світу зрозуміти, що Сполучене Королівство завжди буде лідером».
Сторони обговорили взаємодію у зброї, подальшу оборонну взаємодію, а також дипломатичні кроки, які країни мають зробити разом, щоб наблизити спільну перемогу.
«Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою, на бойових постах та на бойових завданнях! Я дякую всім, хто тренує наших бійців! Я дякую всім, хто лікує й відновлює українських воїнів після поранень!», – завершив Зеленський.
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