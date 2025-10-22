Графіки відключення світла 22 жовтня 2025 року: «Укренерго» повідомило нові дані

З 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів

З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Обсяг застосування графіків – до трьох черг одночасно. Також з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

«Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – наголошує «Укренерго».

Нагадаємо, на тлі ліквідації наслідків комбінованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру, НЕК «Укренерго» повідомила про оновлення ситуації в енергосистемі та зміну режиму обмежень у частині регіонів.

Також енергетична компанія ДТЕК повідомила про оновлення режиму обмеження електропостачання у Київській області. За командою НЕК «Укренерго», регіон переходить з екстрених відключень до графіків стабілізаційних відключень.

Раніше «Главком» повідомляв, що російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження об'єктів інфраструктури в Україні застосовуються графіки вимкнення електроенергії для побутових та промислових користувачів. Українцям варто знати про ресурси, на яких публікують графік відключення світла.