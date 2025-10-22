Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Графіки відключення світла 22 жовтня 2025 року: «Укренерго» повідомило нові дані

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Графіки відключення світла 22 жовтня 2025 року: «Укренерго» повідомило нові дані
Ситуація в енергосистемі може змінитись
колаж: glavcom.ua

З 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів

З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Обсяг застосування графіків – до трьох черг одночасно. Також з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

«Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – наголошує «Укренерго».

Нагадаємо, на тлі ліквідації наслідків комбінованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру, НЕК «Укренерго» повідомила про оновлення ситуації в енергосистемі та зміну режиму обмежень у частині регіонів.

Також енергетична компанія ДТЕК повідомила про оновлення режиму обмеження електропостачання у Київській області. За командою НЕК «Укренерго», регіон переходить з екстрених відключень до графіків стабілізаційних відключень.

Раніше «Главком» повідомляв, що російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження об'єктів інфраструктури в Україні застосовуються графіки вимкнення електроенергії для побутових та промислових користувачів. Українцям варто знати про ресурси, на яких публікують графік відключення світла.

Читайте також:

Теги: відключення світла війна енергетика Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада закликає місцевих мешканців виїжджати
У Куп'янську триває «зачистка» від ворога, місто закрите для всіх, крім військових
28 вересня, 14:45
Орбан: ВВП росіян розміром з арахіс
«Росія слабка порівняно з нами». Орбан принизив військовий потенціал окупантів
1 жовтня, 08:56
Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини
Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини
20 жовтня, 22:53
ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи
Планові відключення світла у Бучі та Ворзелі: графік та адреси
24 вересня, 15:21
Позовні вимоги дружини Порошенка оцінювалися у 17,1 млрд грн
Крижопільський суд «розкусив» Порошенків. План вивести майно з під санкцій зазнав фіаско
4 жовтня, 08:35
Микола Гетьманов грав за харківський регбійний клуб «Легіон XIII»
На війні загинув регбіст Микола Гетьманов
6 жовтня, 11:18
Речник МЗС Георгій Тихий сказав, що Україна готова до перемир'я з Росією вже зараз
Україна готова до перемир'я з РФ на час Олімпіади-2026? Заява МЗС
11 жовтня, 08:54
РФ окупувала три населені пункти на Донеччині
РФ окупувала три населені пункти на Донеччині
15 жовтня, 06:13
На місці події рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи та обстежили територію
Удар по Сумах: кількість постраждалих зросла (фото)
Вчора, 19:23

Суспільство

Графіки відключення світла 22 жовтня 2025 року: «Укренерго» повідомило нові дані
Графіки відключення світла 22 жовтня 2025 року: «Укренерго» повідомило нові дані
Захищав Україну від початку війни. Згадаймо Дмитра Тимковича
Захищав Україну від початку війни. Згадаймо Дмитра Тимковича
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 жовтня 2025
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 жовтня 2025
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2025: традиції та молитва
«На кшталт». Мовознавиця назвала українські аналоги запозиченого у поляків виразу
«На кшталт». Мовознавиця назвала українські аналоги запозиченого у поляків виразу

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua