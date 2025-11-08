Головна Країна Події в Україні
У Дніпрі безпілотник влучив у багатоповерхівку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Дніпрі безпілотник влучив у багатоповерхівку
Пошкоджений будинок у Дніпрі
фото: соціальні мережі

Інформації про постраждалих наразі немає

У ніч на 8 листопада окупанти атакували безпілотниками Дніпро. Один із БпЛА влучив у багатоповерховий будинок. Про це пише «Главком».

У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів внаслідок атаки БпЛА. Як стало відомо, ворожий безпілотник влучив у житловий будинок в одному із районів міста.

У Дніпрі безпілотник влучив у багатоповерхівку фото 1
фото: соціальні мережі

Офіційної інформації наразі немає. Також невідомо, чи є постраждалі або загиблі через терористичний удар РФ.

Відомо, що увечері, 6 листопада, російська терористична армія вдарила БпЛА по Дніпру. Виникла пожежа, є постраждалі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Зазначається, що у місті пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися. Кількість постраждалих збільшилася до шести. Троє з них залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу, зауважив очільник ОВА.

До слова, у Кам’янському на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Унаслідок нічної російської атаки на місто постраждали восьмеро людей – п'ять із них надзвичайники врятували з-під руїн.

Нагадаємо, ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

«Главком» писав, що увечері 5 листопада російські окупаційні війська здійснили два удари по території Запорізького району, внаслідок яких постраждала жінка. Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки в Малокатеринівці, один з яких був зруйнований, але без загоряння. Окрім цього, внаслідок удару по іншій адресі сталося займання житлового будинку, а також пошкодження господарчої споруди. 

