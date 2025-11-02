Головна Країна Події в Україні
Одна із областей повністю знеструмлена через російські атаки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Одна із областей повністю знеструмлена через російські атаки
Щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене
фото: glavcom.ua

Фахівці вже займаються розв'язанням проблеми

У Донецькій області запровадили аварійні відключення електрики через російські атаки по енергетичній інфраструктурі. Як інформує «Главком», про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Фахівці вже займаються розв'язанням проблеми. Щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене», – написав він.

Раніше про те, що без світла лишилися міста Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ заявляли в Дружківській МВА з посиланням на диспетчера районних електромереж.

Загалом за минулу добу, 1 листопада, росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, розповідав Філашкін. У Покровському районі загинуло дві людини, а ще одна зазнала поранень.

У Краматорському районі пошкоджено багатоповерхівки, будинки, а також підприємство у Слов’янську. Відомо про двох загиблих і одну поранену людину в Костянтинівці. Крім того, в Сіверську також пошкоджено будинки і загинула людина.

Нагадаємо, осійські військові завдали удару дронами по стоянці вантажних автомобілів в Одеській області. Уже відомо про двох загиблих людей.

Також у Дніпропетроській області зросла кількість жертв в результаті удару РФ по магазину в Самарівському районі, який стався 1 листопада. Наразі вже відомо про чотирьох загиблих, серед яких двоє – діти.

Події в Україні
Одна із областей повністю знеструмлена через російські атаки
Українські дрони уразили п’ять підстанцій у глибині РФ: деталі
Українські дрони уразили п’ять підстанцій у глибині РФ: деталі
Полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому
Полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому
Переговори України і РФ: Туреччина зробила заяву
Переговори України і РФ: Туреччина зробила заяву
Чим обернеться для України втрата Покровська: прогноз від CNN
Чим обернеться для України втрата Покровська: прогноз від CNN
Військові почали отримувати «Пакунок пораненого»
Військові почали отримувати «Пакунок пораненого»

