Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини

Від ворожого удару постраждали складські приміщення та адмінбудівля

Унаслідок атаки окупантів постраждалих немає

Російські окупанти вдарили безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Одещини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами глави ОВА, сили протиповітряної оборони знищили більшість повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання по об’єктах енергетики. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля.

Уламки збитого БпЛА фото: Telegram/Олег Кіпер

Кіпер наголосив, що усі займання оперативно ліквідовані рятувальниками, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, у більшості регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Як повідомлялося, цієї ночі під атакою росіян опинилось Запоріжжя. Окупанти поцілили по обласному центру. За повідомленням очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, пошкоджені приватні будинки та дитячий садок.

До слова, у ніч на 7 листопада російські терористичні війська завдали ударів по Чугуївській громаді на Харківщині. За попередніми даними, постраждало цивільне підприємство та навчальний заклад. Поблизу навчального закладу в Чугуєві, який обстріляли окупанти, пошкоджена низка приватних житлових будинків.