Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини
Від ворожого удару постраждали складські приміщення та адмінбудівля
фото: Telegram/Олег Кіпер

Унаслідок атаки окупантів постраждалих немає

Російські окупанти вдарили безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Одещини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами глави ОВА, сили протиповітряної оборони знищили більшість повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання по об’єктах енергетики. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля.

Уламки збитого БпЛА
Уламки збитого БпЛА
фото: Telegram/Олег Кіпер

Кіпер наголосив, що усі займання оперативно ліквідовані рятувальниками, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, у більшості регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Як повідомлялося, цієї ночі під атакою росіян опинилось Запоріжжя. Окупанти поцілили по обласному центру. За повідомленням очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, пошкоджені приватні будинки та дитячий садок.

До слова, у ніч на 7 листопада російські терористичні війська завдали ударів по Чугуївській громаді на Харківщині. За попередніми даними, постраждало цивільне підприємство та навчальний заклад. Поблизу навчального закладу в Чугуєві, який обстріляли окупанти, пошкоджена низка приватних житлових будинків.

Читайте також:

Теги: обстріл Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок ударів постраждали пʼятеро людей
На Одещині спалахнули масштабні пожежі через атаку російських дронів
9 жовтня, 08:12
Наслідки влучання російського дрона у 17-поверховий будинок у Києві
Обстріл Києва: зʼявилося фото пошкодженої багатоповерхівки на Печерську
10 жовтня, 07:53
З'явились перші кадри пошкодженої лікарні у Харкові (фото, відео)
З'явились перші кадри пошкодженої лікарні у Харкові (фото, відео)
14 жовтня, 00:45
КАБИ атакували Харків
Харків атакували ворожі КАБи: є постраждалі
21 жовтня, 00:48
Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла
На Чернігівщині енергетики не можуть почати ремонтні роботи через постійні атаки РФ
21 жовтня, 11:29
Без газу залишається будинок на бульварі Лесі України, пошкоджений внаслідок обстрілу.
Обстріл Києва: що відомо про ситуацію зі світлом на водою
10 жовтня, 14:06
Склад «Вогняра» розташований у Деснянському районі столиці
Київський виробник соусів «Вогняр» постраждав від російської атаки
27 жовтня, 21:39
Наслідки удару по машині ремонтної бригади
Окупанти вдарили по енергетиках під час ремонтних робіт на Чернігівщині
28 жовтня, 15:36
В усіх уражених громадах на місцях працюють оперативні служби
Атака на Дніпропетровщину: є загиблий та 4 постраждалих, зокрема 8-річна дитина
2 листопада, 19:21

Новини

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини
За відео з роботою ППО тіктокер з Одещини проведе п'ять років за ґратами
За відео з роботою ППО тіктокер з Одещини проведе п'ять років за ґратами
На Одещині іноземець організував роботу цеху з підробки брендового одягу – вирок суду
На Одещині іноземець організував роботу цеху з підробки брендового одягу – вирок суду
За ексвоєнкома Одещини Борисова внесено 20 млн грн застави
За ексвоєнкома Одещини Борисова внесено 20 млн грн застави
Труханов оскаржив запобіжний захід
Труханов оскаржив запобіжний захід
Одеська ОВА тимчасово закрила клуб Palladium через пісні російською мовою
Одеська ОВА тимчасово закрила клуб Palladium через пісні російською мовою

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua