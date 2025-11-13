Головна Київ Новини
У Білій Церкві збудують квартал для переселенців з Маріуполя

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
У Білій Церкві збудують квартал для переселенців з Маріуполя

Проєкт отримав архітектурний концепт під час виставки ReBuild Ukraine

13 листопада під час Міжнародної виставки ReBuild Ukraine у Варшаві представили архітектурну концепцію майбутнього житлового кварталу для тисячі сімей переселенців із Маріуполя. Меморандум про передачу архітектурно-технічних рішень для будівництва підписали Маріупольська міська рада та компанія Метінвест, у межах концепції відновлення України «Сталева мрія». Розробку проєкту профінансувала Група Метінвест Ріната Ахметова, а сам концепт безкоштовно передано громаді – для якнайшвидшого старту будівництва.

Майбутній комплекс об’єднає житло, соціальну інфраструктуру та громадські простори, зокрема меморіальний комплекс Героїв гарнізону Маріуполя. Квартири передадуть у власність Маріупольської громади: вони будуть повністю відремонтовані, мебльовані та обладнані побутовою технікою. Оренда матиме соціальний характер і буде нижчою за ринкову, а окремі категорії переселенців отримають можливість безоплатного проживання.

Зведення першого кварталу передбачено у Білій Церкві відповідно до урядової постанови №814. Будівництво фінансуватиметься з місцевого бюджету, акумульованого Маріупольською міськрадою, за підтримки Міністерства розвитку громад і територій України, Київської обласної військової адміністрації та Білоцерківської міськради. Проєкт стане системним кроком Уряду щодо житлової підтримки ВПО з Маріуполя, поки не буде розблоковано держпрограму компенсації за зруйноване та пошкоджене майно для всіх мешканців тимчасово окупованих громад.

Наразі вже 9086 маріупольців виявили бажання отримати житло за Постановою КМУ №814: Маріупольська міська рада зареєструвала заяви від 4543 сімей, серед яких 10% – сімʼї військовослужбовців, 39% людей похилого віку, 25% – сімʼї з дітьми, 7% – найбільш соціально вразливі категорії (багатодітні, мають інвалідність тощо).

У Білій Церкві збудують квартал для переселенців з Маріуполя фото 1

Пілотний проєкт у Білій Церкві стане першим в Україні житловим об’єктом, що відповідає новим принципам соціального житла, розробленим Big City Lab, архітектурним бюро PUPA, консалтинговою компанією Civitta та Маріупольською міською радою на запит Мінрозвитку. У майбутньому передбачено масштабування проєкту на Львів і Дніпро, де нині проживає найбільше переселенців з Маріуполя.

Гендиректор Групи Метінвест Юрій Риженков зазначив, що компанія інвестує у проєкти, які підтримують соціальну стійкість держави: «Ми віримо в майбутнє України. Попри війну, наша мета – допомагати людям, які втратили домівки, мати гідні умови для життя та планувати своє майбутнє тут, в Україні».

У Білій Церкві збудують квартал для переселенців з Маріуполя фото 2

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко наголосив, що житловий квартал у Білій Церкві стане найбільшим проєктом соціального житла для ВПО в Україні: «Завдяки співпраці уряду, місцевої влади та бізнесу ми створимо гідні умови для людей, які втратили все через війну».

Як відомо, «Сталева Мрія» – це універсальна концепція, яка дає змогу швидко й безпечно відновити інфраструктуру. Вона базується на трьох сталевих технологіях: модуль, каркас і платформа.  Фахівці компанії розробили понад 200 типових проєктів житлової та соціальної інфраструктури, які вже можна втілювати у життя. Компанія пропонує повноцінну дорожню карту для громад, від концепції до експлуатації, та надає не лише типові проєкти, а й допомогу у оформленні документації та запуску будівництва.

Теги: Маріуполь будівництво Київщина житло Біла Церква Вадим Бойченко

