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Голова ради резервістів Сухопутних військ пояснив, чим небезпечна ракета «Ярс»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Голова ради резервістів Сухопутних військ пояснив, чим небезпечна ракета «Ярс»
Уночі, за інформацією розвідки, РФ мала здійснити запуск міжконтинентальної балістичної ракети
фото з відкритих джерел

Ракети, які можуть нести ядерний боєзаряд, не відрізняються точністю, вони летять з великим відхиленням

Міжконтинентальна балістична ракета «Ярс», одним з різновидів якої є «Орєшнік», може нести ядерні боєголовки. Саме цей фактор є основною загрозою та небезпекою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка в ефірі «Новини.Live».

«В іншому випадку це просто великий носій якогось заряду, який може завдати серйозних проблем. Але, враховуючи, що їхня вартість $50-100 млн, на цю суму противник може ефективніше використати, наприклад, десять «Калібрів», собівартість якого в межах 7-11 млн, залежно від номенклатури спорядження і компонентів», – каже він.

За словами Тимочка, ракети, які можуть нести ядерний боєзаряд, не відрізняються точністю, вони летять з великим відхиленням. Адже для ядерної зброї, радіус ураження якої сягає кількох кілометрів, похибки у 500 м не мають великого значення. 

«Ядерний заряд – це вже ядерна зброя, це вже абсолютний інший рівень війни, абсолютно інший рівень реакцій, це набагато більше руйнувань. Проте дозволити собі розпочати ядерну війну Путін, який все життя збагачувався, як і його оточення, вони не наважаться, тому що це вже точно дорога в один кінець», – пояснив військовий.

Нагадаємо, Росія у ніч проти 19 травня мала намір здійснити «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу «Ярс». Розвідники кажуть, що це для демонстративного тиску та залякування України, а також ЄС і НАТО.

Як відомо, 21 листопада минулого року Росія вдарила по Дніпру «Орєшніком». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Тоді диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Варто зазначити, що глава Кремля не вперше лякає Україну своїм «Орєшніком». Так, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, Путін заявив, що Україна пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями. За його словами, настав час випробувати балістичну ракету середньої дальності у бойових умовах.

Як повідомляли експерти Інституту вивчення війни, часті заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо балістичної ракети «Орєшнік» та російських неядерних засобів стримування свідчать про те, що Кремль постійно намагається продемонструвати світу свою ядерну силу.

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Теги: ракета ядерна зброя

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