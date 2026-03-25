Міноборони України підкололо путініста Баскова: українці підхопили хвилю жартів

Путініст вирішив опанувати соцмережу Threads, однак українці не залишили пропагандиста без уваги

Міноборони України в соцмережі Threads відповіло на допис російського співака та путініста Миколи Баскова. Міністерство вирішило підколоти пропагандиста та пообіцяло йому нагороду, яка чекає на нього в Україні. Про це пише «Главком».

У соцмережі Threads Басков опублікував допис зі словами: «Ну розповідайте, чим займаєтеся?». На це відповіли піарники Міноборони України та подякували путіністу за те, що він надає фінансову підтримку ЗСУ та здає координати військових об’єктів РФ.

«Ніколай, від імені всього українського народу висловлюємо щиру вдячність за мільйонні донати на підтримку ЗСУ! Окрема подяка за надані координати особливо важливих для РФ військових стратегічних об’єктів. Хлопці відпрацювали вдало, а ваша нагорода чекає на вас в Україні. Не дарма вас колись визнали народним артистом України, завжди знали, що ви віддячите», – йдеться в повідомленні Міноборони.

У відповідь Микола Басков промовчав, однак згодом видалив коментар Міноборони під своїм дописом. Та попри видалений коментар скриншоти цього повідомлення залишилися в мережі, які тепер із гумором обговорюють українці та продовжують залишати коментарі під дописом Баскова:

«Чекаємо, коли розпадеться вся РФ».

«Дякуємо за підтримку Збройних Сил України».

«12 років працюємо як міжнародна розвідувальна спільнота, проводимо операції як на полі бою, так і в інформаційному й кіберпросторі, випалюємо російських воєнних злочинців».

До слова коментар про допомогу Баскова Україні був жартом. Адже артист є палким прихильником путінського режиму, він підтримує війну Росії в Україні та її криваві злочини. Ще з початку великої війни Микола Басков залишався на стороні РФ та радів анексії Криму. Після повномасштабного вторгнення співак не змінив своєї позиції та продовжив поширювати та підігравати російській пропаганді.

Нагадаємо, український суд дозволив затримати російського виконавця Миколу Баскова для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного. Прокуратура почала процедуру оголошення його в міжнародний розшук.