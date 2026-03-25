Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Міноборони України підкололо путініста Баскова: українці підхопили хвилю жартів

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Микола Басков підтримує російські злочини в Україні та підіграє пропаганді РФ
фото з відкритих джерел

Путініст вирішив опанувати соцмережу Threads, однак українці не залишили пропагандиста без уваги

Міноборони України в соцмережі Threads відповіло на допис російського співака та путініста Миколи Баскова. Міністерство вирішило підколоти пропагандиста та пообіцяло йому нагороду, яка чекає на нього в Україні. Про це пише «Главком».

У соцмережі Threads Басков опублікував допис зі словами: «Ну розповідайте, чим займаєтеся?». На це відповіли піарники Міноборони України та подякували путіністу за те, що він надає фінансову підтримку ЗСУ та здає координати військових об’єктів РФ.

фото: Threads

«Ніколай, від імені всього українського народу висловлюємо щиру вдячність за мільйонні донати на підтримку ЗСУ! Окрема подяка за надані координати особливо важливих для РФ військових стратегічних об’єктів. Хлопці відпрацювали вдало, а ваша нагорода чекає на вас в Україні. Не дарма вас колись визнали народним артистом України, завжди знали, що ви віддячите», – йдеться в повідомленні Міноборони.

фото: скриншот Threads

У відповідь Микола Басков промовчав, однак згодом видалив коментар Міноборони під своїм дописом. Та попри видалений коментар скриншоти цього повідомлення залишилися в мережі, які тепер із гумором обговорюють українці та продовжують залишати коментарі під дописом Баскова:

  • «Чекаємо, коли розпадеться вся РФ».
  • «Дякуємо за підтримку Збройних Сил України».
  • «12 років працюємо як міжнародна розвідувальна спільнота, проводимо операції як на полі бою, так і в інформаційному й кіберпросторі, випалюємо російських воєнних злочинців».
До слова коментар про допомогу Баскова Україні був жартом. Адже артист є палким прихильником путінського режиму, він підтримує війну Росії в Україні та її криваві злочини. Ще з початку великої війни Микола Басков залишався на стороні РФ та радів анексії Криму. Після повномасштабного вторгнення співак не змінив своєї позиції та продовжив поширювати та підігравати російській пропаганді. 

Нагадаємо, український суд дозволив затримати російського виконавця Миколу Баскова для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного. Прокуратура почала процедуру оголошення його в міжнародний розшук. 

Теги: Міноборони гумор Николай Басков Микола Басков соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua