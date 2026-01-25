Сергій «Флеш» Бескрестнов став радником Федорова

Федоров: нам потрібні не «ідеї на папері», а рішення, які реально працюють у бою вже зараз

Міністр оборони Федоров про технологічне підсилення міністерства

У межах масштабного оновлення команди Міністерства оборони України на початку 2026 року, Міністр оборони Михайло Федоров оголосив про призначення Сергія Бескрестнова, відомого за позивним «Флеш», своїм радником. Цей крок спрямований на системну розбудову засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та захист українського неба від нових типів ворожих БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Михайла Федорова.

«Посилюємо РЕБ і звʼязок на фронті – Флеш приєднався до команди радників. У сучасній технологічній війні важливо розуміти напрям розвитку інновацій, передбачати плани росіян та створювати продукти, які здатні переламати хід подій на полі бою. Посилюємо цей напрям людьми, які вже показали реальну спроможність виконувати ці завдання», – зазначив Федоров.

Основним фокусом роботи Бескрестнова стане створення системних рішень проти ударних та розвідувальних дронів РФ.

«Сергій (Флеш) Бескрестнов – мій радник з технологічних напрямів оборони. Він один із найсильніших практичних експертів у сфері дронів, РЕБу та аналізу рішень противника. З початку повномасштабного вторгнення Флеш працює безпосередньо на фронті та проводить навчання для військових у найгарячіших точках.

Експертиза Флеша – радіозв’язок, системи РЕБ і розвідка. Саме він першим розповів про використання росіянами FPV-дронів з машинним зором і реактивних шахедів. Зараз його основний фокус – системні рішення проти ударних та розвідувальних БпЛА росіян. Треба зменшити ефективність ворожих атак і захистити наших людей. Розвиток РЕБ критично важливий – у війні виграє той, хто швидше адаптується», – зазначив Федоров.

Як зазначив міністр оборони, паралельно Флеш працюватиме й над іншими технологічними напрямами оборони:

Робота з трофейною технікою ворога.

Аналіз, логістика, вивчення рішень противника й перетворення цього досвіду на нашу перевагу.

Експертна оцінка нових військових розробок.

«Нам потрібні не «ідеї на папері», а рішення, які реально працюють у бою вже зараз. Сьогодні війна – це математика, технології та швидкість ухвалення рішень. Ми маємо не просто реагувати, а будувати систему, яка постійно навчається й стає сильнішою. Саме для цього ми посилюємо команду новими лідерами. Рухаємося системно, швидко та працюємо на результат», – підсумував Федоров.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про призначення Валерії Іонан своєю радницею з міжнародних проєктів. Про це він написав у соцмережах, наголосивши на її багаторічному досвіді у сфері глобальних партнерств та інновацій.

Як відомо, міністр оборони Михайло Федоров, який очолив відомство 14 січня 2026 року, розпочав радикальну трансформацію міністерства. У середу, 21 січня, Уряд ухвалив рішення про звільнення одразу п'яти заступників міністра. За словами очільника МОУ, це перший етап великої перебудови системи менеджменту, мета якої – зробити інституцію максимально технологічною та ефективною для досягнення цілей війни. Федоров наголосив, що Міноборони має перестати бути лише органом закупівель і перетворитися на сучасний центр нагляду, координації та інновацій.