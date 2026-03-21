Росіяни убили подружжя у Запоріжжі: собака загиблих не відходить від місця трагедії

Надія Карбунар
Росіяни убили подружжя у Запоріжжі: собака загиблих не відходить від місця трагедії
Собака дивиться на згарище, виє та рветься з повідця
фото: скріншот із відео

Тварина важко переживає втрату господарів

Унаслідок удару російського дрона у приватному будинку у Запоріжжі загинуло подружжя. Собака загиблих важко переживає втрату господарів і не відходить від місця трагедії. Як інформує «Главком», відповідне відео опублікувало «Суспільне».

Як видно на кадрах, собака дивиться на згарище, виє та рветься з повідця.

Чотирилапого, який рветься бігти до місця, де загинули його господарі, ледве стримують люди.

Раніше повідомлялося, що російські терористи вранці 21 березня атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей. ще двоє дітей отримали поранення. Перед цим у регіоні оголошували загрозу ударних безпілотників. Згодом стало відомо про влучання. Російський безпілотник зруйнував приватний будинок у місті.

Також у ніч проти 20 березня російська терористична армія атакувала Запорізький район. Унаслідок цього загинула 30-річна жінка. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

