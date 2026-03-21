Росіяни убили подружжя у Запоріжжі: собака загиблих не відходить від місця трагедії

Собака дивиться на згарище, виє та рветься з повідця

Тварина важко переживає втрату господарів

Унаслідок удару російського дрона у приватному будинку у Запоріжжі загинуло подружжя. Собака загиблих важко переживає втрату господарів і не відходить від місця трагедії. Як інформує «Главком», відповідне відео опублікувало «Суспільне».

Як видно на кадрах, собака дивиться на згарище, виє та рветься з повідця.

Собака подружжя, яке загинуло сьогодні, 21 березня, у власному будинку в Запоріжжі, не відходить від місця трагедії. Він дивиться на згарище, виє та рветься з повідця. Його ледь стримують люди: собака тягне сильно, намагаючись бігти. pic.twitter.com/6mXUudI1lG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 21, 2026

Чотирилапого, який рветься бігти до місця, де загинули його господарі, ледве стримують люди.

Раніше повідомлялося, що російські терористи вранці 21 березня атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей. ще двоє дітей отримали поранення. Перед цим у регіоні оголошували загрозу ударних безпілотників. Згодом стало відомо про влучання. Російський безпілотник зруйнував приватний будинок у місті.

Також у ніч проти 20 березня російська терористична армія атакувала Запорізький район. Унаслідок цього загинула 30-річна жінка.