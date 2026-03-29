Нічна атака на Одещину: ворог поцілив в об’єкт енергетики, жителі області залишилися без світла

На Одещині окрім енергетичного сектору, постраждав і приватний сектор

Силам ППО вдалося збити частину дронів-камікадзе, проте уникнути влучань не вдалося

У ніч на неділю, 29 березня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучань пошкоджено критичний об’єкт енергопостачання, що спричинило перебої з електрикою у низці населених пунктів регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Цієї ночі основним цілями ворога стали об’єкти, що забезпечують життєдіяльність області. Окрім енергетичного сектору, постраждав і приватний сектор.

фото: ДСНС Одещини

Через пошкодження обладнання в області зафіксовані аварійні відключення світла. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи. Один із баражуючих боєприпасів влучив у житловий будинок, частково зруйнувавши фасадну частину будівлі. Зафіксовані пошкодження на території садових товариств.

За словами Олега Кіпера, пожежі, що виникли внаслідок влучань, були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС.

На щастя, за попередніми даними, обійшлося без жертв.

Як відомо, увечері, 28 березня, російські окупанти атакували Миколаївщину ударними дронами типу «шахед». Унаслідок атаки є поранені. За повідомленням ОВА, під ударом ворога опинилась Воскресенська громада. Через обстріл російських терористів постраждали діти.