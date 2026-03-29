Біля літака Трампа було помічено невідомий дрон (відео)

glavcom.ua
Після виявлення об’єкта в небо підняли вертольоти для його відстеження
У США поблизу президентського літака Air Force One помітили невідомий безпілотник. Інцидент стався в аеропорту Вест-Палм-Біч у штаті Флорида. Про це повідомив журналіст Нік Сортор, пише «Главком».

За його словами, після виявлення об’єкта в небо підняли вертольоти для його відстеження, а в районі аеропорту тимчасово обмежили посадку літаків, поки тривала перевірка.

Згодом Сортор, посилаючись на високопоставлені джерела, уточнив, що йшлося не про дрон. Насправді об’єктом виявився літак, який перебував приблизно за 15 миль від міжнародного аеропорту Палм-Біч, де був розташований борт президента США Дональд Трамп.

Зазначається, що пілот цього літака певний час не реагував на сигнали авіадиспетчерів. Втім згодом він відновив зв’язок із вежею управління польотами та негайно залишив зону.

Інцидент завершився без наслідків.

Читайте також:

Читайте також

Трамп пояснив, чому прийняв рішення атакувати Іран
Трамп пояснив, чому прийняв рішення атакувати Іран
2 березня, 01:32
Трамп звільнив міністерку внутрішньої безпеки Ноем на тлі критики імміграційних рейдів
Трамп звільнив міністерку внутрішньої безпеки після скандалів з імміграційними рейдами
6 березня, 01:58
Вибухи в Росії, заяви Трампа: головне за ніч 12 березня
Вибухи в Росії, заяви Трампа: головне за ніч 12 березня
12 березня, 05:54
Президент України зізнався, що не може назвати американського президента другом
Зеленський дотепно пожартував про свої відносини з Трампом
14 березня, 15:30
Трамп «перемагає» в Ірані, але чому просить допомоги союзників? Аналіз CNN
Трамп «перемагає» в Ірані, але чому просить допомоги союзників? Аналіз CNN
17 березня, 01:45
Трамп планує використати війну в Україні для розколу альянсу Росії та Китаю
Трамп планує використати війну в Україні для розколу альянсу Росії та Китаю
18 березня, 00:27
Іран пояснив, чому Трамп зробив заяву про переговори
Іран пояснив, чому Трамп зробив заяву про переговори
23 березня, 23:11
Трамп вважає Кубу ще однією Венесуелою, але він помиляється. Поясненя Politico
Трамп вважає Кубу ще однією Венесуелою, але він помиляється. Поясненя Politico
24 березня, 01:31
Трамп хотів би, аби його запам'ятали миротворцем
Трамп заявив, що вважає себе миротворцем
28 березня, 06:32

Політика

Пакистан готує переговори між США та Іраном найближчим часом
Пакистан готує переговори між США та Іраном найближчим часом
Біля літака Трампа було помічено невідомий дрон (відео)
Біля літака Трампа було помічено невідомий дрон (відео)
Глава Rheinmetall знецінив українські БпЛА, а після скандалу заявив про повагу
Глава Rheinmetall знецінив українські БпЛА, а після скандалу заявив про повагу
Кім Чен Ин провів випробування надпотужного ракетного двигуна: що відомо
Кім Чен Ин провів випробування надпотужного ракетного двигуна: що відомо
Кремль знову погрожує Сеулу: РФ обіцяє «заходи у відповідь» за постачання зброї Україні
Кремль знову погрожує Сеулу: РФ обіцяє «заходи у відповідь» за постачання зброї Україні
NYT: Трамп зробив ставку на швидкий крах Ірану, але недооцінив наслідки війни
NYT: Трамп зробив ставку на швидкий крах Ірану, але недооцінив наслідки війни

Новини

Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
