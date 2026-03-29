Біля літака Трампа було помічено невідомий дрон (відео)

У США поблизу президентського літака Air Force One помітили невідомий безпілотник. Інцидент стався в аеропорту Вест-Палм-Біч у штаті Флорида. Про це повідомив журналіст Нік Сортор, пише «Главком».

За його словами, після виявлення об’єкта в небо підняли вертольоти для його відстеження, а в районі аеропорту тимчасово обмежили посадку літаків, поки тривала перевірка.

Згодом Сортор, посилаючись на високопоставлені джерела, уточнив, що йшлося не про дрон. Насправді об’єктом виявився літак, який перебував приблизно за 15 миль від міжнародного аеропорту Палм-Біч, де був розташований борт президента США Дональд Трамп.

Зазначається, що пілот цього літака певний час не реагував на сигнали авіадиспетчерів. Втім згодом він відновив зв’язок із вежею управління польотами та негайно залишив зону.

Інцидент завершився без наслідків.