Україна й Німеччина уклали 10 важливих угод: повний перелік

Угода щодо співпраці у сфері даних передбачає посилення взаємодії між міністерствами оборони України та Німеччини

Сьогодні, 14 квітня, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна відбулося підписання 10 документів на різних рівнях, що закріплюють домовленості в багатьох сферах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Декларація про стратегічне партнерство між Україною та Німеччиною закріплює перезапуск формату українсько-німецьких міжурядових консультацій на рівні президента України та Федерального канцлера Німеччини після 22-річної паузи. Також закріплений формат регулярних консультацій між міністрами оборони та закордонних справ (формат 2+2)», – йдеться у повідомленні.

Також підписано угоду щодо співпраці у сфері даних. Вона передбачає посилення взаємодії між міністерствами оборони у сфері технологій, використання даних, отриманих безпосередньо в умовах бойових дій, для адаптації озброєння і військової техніки. Зафіксовано намір створити основу для обміну та використання цифрових даних із поля бою.

Зокрема, спільна декларація передбачає намір Німеччини виділити €30 млн на програму підтримки української промисловості, зокрема для посилення участі німецьких виробників у її модернізації та відновленні.

«Імплементаційна домовленість № 2 між Федеральним міністерством оборони Федеративної Республіки Німеччина та Міністерством оборони України на виконання домовленості щодо оборонно-промислового співробітництва між Федеральним міністерством оборони Федеративної Республіки Німеччина та Міністерством оборони України від 15 жовтня 2025 року щодо спільного виробництва безпілотних систем Anubis та Seth-X-G. Вартість контракту – €281 млн», – йдеться у заяві.

До того ж Міністерство оборони України підписало два контракти: з американською компанією Raytheon про постачання ракет PAC-2 та з німецьким виробником зброї Diehl Defence про установки IRIS-T.

Водночас меморандум між Міністерством розвитку громад та територій України і профільним міністерством Німеччини передбачає поглиблення співпраці у сфері житлово-комунального господарства, зокрема щодо відновлення постраждалих від російської агресії регіонів, територій та інфраструктури.

«Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою геології та надр України й Федеральним інститутом геологічних наук та природних ресурсів Німеччини (BGR) щодо спільних зусиль у сферах геологічної розвідки критичних мінералів, геонаукових досліджень та надання експертних висновків уряду та промисловим акторам сприятиме відкриттю і розробці нових родовищ корисних копалин, висвітленню мінерального потенціалу України, залученню потенційних інвесторів, а також цифровій трансформації та впорядковуванню геологічних даних», – наголошує Офіс президента.

Також спільне комюніке Українсько-німецького співробітництва у сфері мінеральних ресурсів закріплює проведення спільних досліджень та використання аналітики даних для підтримки відкриття і розробки нових родовищ критичних корисних копалин, висвітлення мінерального потенціалу України та залучення потенційних інвесторів.

«Спільна декларація про наміри щодо розширення інституційного партнерства у сфері соціальної політики з огляду на поточну збройну агресію Російської Федерації проти України, потреби України, пов'язані з війною, та довгострокові вимоги ЄС між Федеральним міністерством праці та соціальних справ Німеччини та Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України передбачає продовження співпраці в усіх зазначених сферах», – підсумовується у заяві.

Нагадаємо, Україна та Німеччина підписали у Берліні угоду про співпрацю в галузі оборони та домовилися про новий пакет військової допомоги. За словами Мерца, до нового пакета допомоги увійдуть системи протиповітряної оборони, безпілотники та боєприпаси.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив про укладення найбільшої в Європі угоди у сфері виробництва дронів разом із Німеччиною. За його словами, нова угода передбачає масштабну співпрацю у сфері оборонного виробництва. «Наша з Німеччиною дронова угода буде найбільшою такого роду в Європі», – наголосив президент.

