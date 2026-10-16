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Україна краще підготовлена до зими, ніж у попередні роки. Міністр енергетики пояснив причини відключень світла

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Україна краще підготовлена до зими, ніж у попередні роки. Міністр енергетики пояснив причини відключень світла
Денис Шмигаль заявив, що Україна краще підготовлена до зими, попри постійні російські атаки на енергосистему
Фото: скриншот трансляції Верховної Ради

Шмигаль заявив, що Росія змінила тактику ударів, а українські фахівці вже розробляють нові способи захисту інфраструктури

Україна підготувалася до майбутньої зими краще, ніж до попередніх опалювальних сезонів. Водночас Росія змінила тактику атак на енергосистему, через що навіть за посиленого захисту інфраструктури виникають перебої з електропостачанням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля під час засідання Верховної Ради.

За словами урядовця, Україна врахувала досвід попередніх російських обстрілів та максимально посилила захист об'єктів генерації й передачі електроенергії.

«Сьогодні країна підготовлена до зими, звісно ж, краще, ніж була підготовлена в минулі опалювальні періоди. Ми врахували всі ті уроки, які надав нам ворог», – зазначив Шмигаль.

Міністр пояснив, що російські війська почали застосовувати нові безпілотники з кумулятивними зарядами. Такі дрони здатні пошкоджувати опори та лінії електропередач, створюючи додаткове навантаження на енергетиків.

«Ворог, безумовно, змінює тактику. Стратегія лишається тою самою – залишити нас без електрики, води, без опалення, але тактика змінюється», – наголосив він.

За словами Шмигаля, великі енергетичні об'єкти, відновлення яких потребує значного часу, нині захищені. Однак через постійні удари по мережах ремонтним бригадам доводиться ліквідовувати численні пошкодження.

Особливо складною залишається ситуація у Києві, який, як зазначив міністр, перебуває під постійною загрозою російських атак.

Водночас енергетики оперативно відновлюють пошкоджені ділянки та впроваджують нові заходи протидії. Їхніх деталей урядовець не розкрив із міркувань безпеки.

Шмигаль також повідомив, що за підтримки міжнародних партнерів в Україну доставили понад 33 тис. тонн різного енергетичного обладнання для потреб регіонів.

Наразі уряд зосереджує фінансування на подальшому захисті критичної інфраструктури, ремонтах та підготовці до проходження зимового періоду.

Яка ситуація зі світлом в Україні

Заява міністра пролунала на тлі нових обмежень електропостачання. Зокрема, 16 жовтня у Києві запровадили екстрені відключення світла через наслідки російської атаки на енергетичну інфраструктуру. Під час таких обмежень раніше оприлюднені графіки не діють.

Крім того, у частині регіонів України на 16 жовтня запланували погодинні відключення. За повідомленням «Укренерго», обмеження діятимуть майже протягом усієї доби.

Як Україна готувалася до опалювального сезону

Нагадаємо, на початку жовтня Шмигаль доручив «Укренерго» посилити захист енергосистеми. Тоді під час наради обговорили стан інфраструктури після російських ударів, потреби в обладнанні та готовність до холодів. За даними Міненерго, на той момент Україні було доступно близько 15 ГВт генерувальних потужностей.

Раніше, у квітні, міністр повідомив про зміну підходів до захисту енергетики. Основну увагу вирішили зосередити на укріпленні підстанцій, які стали одними з головних цілей російських атак.

Згодом, 14 жовтня, керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про підготовку кризових сценаріїв на зиму. Вони охоплюють період із листопада 2026 року до березня 2027-го та передбачають реагування на можливі перебої в роботі критичної інфраструктури.

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Теги: Укренерго електроенергія опалення зима Міненерго

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