Навіщо росіянам «Орєшнік» у Білорусі? Розвідка назвала головну ціль

Іващенко: «Розгортання «Орєшніка» на території Білорусі – це засіб тиску не на Україну»

Росія розгортає у Білорусі балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» з прицілом на Європу. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в коментарі «Укрінформу», передає «Главком».

«Ми бачимо заходи з підготовки та розгортання балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» на території Білорусі. Росія і Білорусь розбудовують військові об’єкти для пускової установки, систем спостереження та зв’язку, що є елементами системи «Орєшнік». Проте, станом на зараз, ці заходи ще не реалізовані», – сказав Іващенко.

Іващенко переконаний, що фізично Росія може розмістити пускову установку в Білорусі. Проте без завершення спорудження інших елементів вона виконуватиме лише роль макета.

Однак, на думку глави розвідки, навіть у разі розміщення «Орєшніка» на території Білорусі, Мінськ не матиме жодних прав і повноважень на його застосування. Ракета «Орєшнік» перебуватиме в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення РФ.

За даними СЗР, розміщення «Орєшніка» на білоруській території продиктоване бажанням посилити шантаж Європи та європейських країн, а також убезпечити «Орєшник» від ураження, оскільки розміщення цього озброєння в європейській частині РФ робить його законною ціллю для Сил оборони України.

«Розгортання «Орєшніка» на території Білорусі – це засіб тиску насамперед на ЄС і НАТО, а не на Україну. Такий крок дозволить Росії розширити свої спроможності для завдання раптового удару по столиці будь-якої європейської країни і значно зменшить час підльоту ракет у порівнянні із запуском з полігону «Капустін Яр», – наголосив Іващенко.

Нагадаємо, в Астраханській області РФ на території полігону «Капустин Яр» у ніч з 8 на 9 липня 2024 року було знищено балістичну ракету комплексу «Орєшнік». Спільну операцію провели Головне управління розвідки, Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки. Операція була засекреченою, а про її результати тоді доповідали лише президентові України та кільком лідерам іноземних держав.

До слова, Білорусь заявила, що розмістила на своїй території «Орєшнік». Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що російський ракетний комплекс «Орєшнік» буде розміщений на території республіки до кінця 2025 року. Використовувати цю ракету планують у разі агресії проти Білорусі або Росії.