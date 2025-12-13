Головна Світ Політика
search button user button menu button

Навіщо росіянам «Орєшнік» у Білорусі? Розвідка назвала головну ціль

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Навіщо росіянам «Орєшнік» у Білорусі? Розвідка назвала головну ціль
Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко переконаний, що Росія може розмістити пускову установку в Білорусі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Іващенко: «Розгортання «Орєшніка» на території Білорусі – це засіб тиску не на Україну»

Росія розгортає у Білорусі балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» з прицілом на Європу. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в коментарі «Укрінформу», передає «Главком».

«Ми бачимо заходи з підготовки та розгортання балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» на території Білорусі. Росія і Білорусь розбудовують військові об’єкти для пускової установки, систем спостереження та зв’язку, що є елементами системи «Орєшнік». Проте, станом на зараз, ці заходи ще не реалізовані», – сказав Іващенко.

Іващенко переконаний, що фізично Росія може розмістити пускову установку в Білорусі. Проте без завершення спорудження інших елементів вона виконуватиме лише роль макета.

Однак, на думку глави розвідки, навіть у разі розміщення «Орєшніка» на території Білорусі, Мінськ не матиме жодних прав і повноважень на його застосування. Ракета «Орєшнік» перебуватиме в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення РФ.

За даними СЗР, розміщення «Орєшніка» на білоруській території продиктоване бажанням посилити шантаж Європи та європейських країн, а також убезпечити «Орєшник» від ураження, оскільки розміщення цього озброєння в європейській частині РФ робить його законною ціллю для Сил оборони України.

«Розгортання «Орєшніка» на території Білорусі – це засіб тиску насамперед на ЄС і НАТО, а не на Україну. Такий крок дозволить Росії розширити свої спроможності для завдання раптового удару по столиці будь-якої європейської країни і значно зменшить час підльоту ракет у порівнянні із запуском з полігону «Капустін Яр», – наголосив Іващенко.

Нагадаємо, в Астраханській області РФ на території полігону «Капустин Яр» у ніч з 8 на 9 липня 2024 року було знищено балістичну ракету комплексу «Орєшнік». Спільну операцію провели Головне управління розвідки, Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки. Операція була засекреченою, а про її результати тоді доповідали лише президентові України та кільком лідерам іноземних держав. 

До слова, Білорусь заявила, що розмістила на своїй території «Орєшнік». Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що російський ракетний комплекс «Орєшнік» буде розміщений на території республіки до кінця 2025 року. Використовувати цю ракету планують у разі агресії проти Білорусі або Росії.

Читайте також:

Теги: Білорусь росія Європа ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путіну вже відмовляють власні урядовці
Путіну вже відмовляють власні урядовці
11 грудня, 13:20
Чому мир мають творити дипломати, а не генерали?
Чому переговори мають вести саме професійні дипломати?
Вчора, 12:58
ЄС готує 20-й пакет санкцій проти Росії – Кая Каллас
ЄС готує 20-й пакет санкцій проти Росії – Кая Каллас
15 листопада, 03:57
Морські безпілотники оснащені кулеметами та протитанковими керованими ракетами
Росія планує використовувати морські дрони на Херсонському напрямку – ISW
23 листопада, 10:35
Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військовий та політичний тиск на режим Венесуели
Трамп і Венесуела: як посилення тиску на Каракас ставить Росію у складне становище – аналіз Fox News
7 грудня, 03:52
Неспокійна ніч у Смоленську: вибухи та спалахи біля ТЕЦ
Вибухи у Смоленську: яскраве сяйво в районі ТЕЦ (відео)
Вчора, 07:05
прем'єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфу змусили чекати на заплановану зустріч із Путіним понад 40 хвилин
Путін принизив прем'єр-міністра ядерної держави
Сьогодні, 05:32
Зеленський закликав «не забувати найголовнішу мету» – зупинити конфлікт так, щоб він не розпалився знову у майбутньому
Росія воює не за територію: Зеленський на тлі перемовин зі США виступив із заявою
23 листопада, 21:45
Пекін проігнорував більш широкі зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення продажу російської нафти
РФ й Китай нарощують газову торгівлю попри санкції США
8 грудня, 09:42

Політика

Навіщо росіянам «Орєшнік» у Білорусі? Розвідка назвала головну ціль
Навіщо росіянам «Орєшнік» у Білорусі? Розвідка назвала головну ціль
Естонія почала будувати бункери на кордоні з Росією
Естонія почала будувати бункери на кордоні з Росією
Гарантії безпеки з юридичною силою: Трамп готує новий план для України – Axios
Гарантії безпеки з юридичною силою: Трамп готує новий план для України – Axios
Зеленський відвідає Берлін: названо дату
Зеленський відвідає Берлін: названо дату
Північна Корея вперше підтвердила участь своїх військових у розмінуванні Курщини
Північна Корея вперше підтвердила участь своїх військових у розмінуванні Курщини
Трамп зробив нову заяву щодо завершення війни в Україні
Трамп зробив нову заяву щодо завершення війни в Україні

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Сьогодні, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua